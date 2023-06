Czy 2023 rok to już ten czas, w którym warto zdecydować się na zakup telewizora 8K? Odpowiedź – jak zwykle – brzmi „to zależy”. Nie zostawimy cię z tym jednak, lecz wyjaśnimy, od czego.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

Może i coraz więcej Polaków deklaruje, że nie ogląda telewizji. Mimo to telewizor wciąż pozostaje jednym z najważniejszych urządzeń w naszych domach. Fakt, że coraz rzadziej służy właśnie do oglądania tych lub innych kanałów telewizyjnych, a raczej pełni funkcję dużego ekranu do oglądania wydarzeń sportowych lub filmów i seriali z serwisów streamingowych. Użytkowników stojących przed wyborem nowego modelu producenci próbują przekonać, że to już czas na sprzęt o rozdzielczości 8K. Słusznie?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do tego, co konkretnie zamierzamy oglądać na naszym telewizorze. Są bowiem sytuacje, w których rozdzielczość 8K rzeczywiście ma sens. Jednakże…

Telewizor Full HD i 4K – takie mamy w swoich domach

Osobom, których nieszczególnie interesuje telewizor smart tv, bo chcą oglądać wyłącznie telewizję linearną (kablówkę, satelitę czy telewizję naziemną), w zupełności wystarczą telewizory Full HD (zwane też czasami 2K). Polskie kanały telewizyjne praktycznie nie oferują wyższej rozdzielczości, więc przepłacanie nie ma sensu. Inna sprawa jednak, że tego typu urządzenia znajdują się dziś w absolutnej mniejszości. W sklepie RTV EURO AGD na przykład jest tylko ok. 40 takich urządzeń i są to wyłącznie modele o przekątnych 32, 40 i 43 cali. Niczego większego tam nie znajdziesz.

Treści treściami, faktycznie jednak im większy ekran (i mniejsza odległość od ekranu), tym bardziej warto postawić na urządzenie o wyższej rozdzielczości – dzięki temu pojedyncze piksele nie będą możliwe do zauważenia. Dlatego właśnie coraz częściej wybór pada na telewizor 4K. Na obraz składa się tu cztery razy więcej punktów, co sprawia, że jest on bardziej szczegółowy. Rozdzielczość 4K oferują praktycznie wszystkie serwisy streamingowe, więc jeśli właśnie do tego potrzebujesz telewizora, to wiesz już, za czym się rozglądać.



U Sony 4K to klasa premium – tu na przykładzie modelu Bravia XR-65A80L.

Przy okazji sprawdź kalkulator odległości od TV – dowiesz się z niego, jak daleko ustawić telewizor od kanapy, a także jaki rozmiar i jaka rozdzielczość będą optymalne w przypadku takiego lub innego dystansu.

Pozostańmy jeszcze w temacie telewizorów 4K, bo warto wspomnieć o tym, że modele z wyższej półki oferują zaawansowane, oparte na sztucznej inteligencji algorytmy skalujące. Potrafią sprawić, że treści oferowane w niższej rozdzielczości prezentują się bardzo dobrze na ekranie 4K, a nie sprawiają wrażenia „rozciągnięcia”.

W podobne (a często jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie) rozwiązania wyposażane są telewizory 8K i dlatego w ogóle warto się nimi zainteresować. Treści 8K jest bowiem jak na lekarstwo, ale dzięki takim technologiom obraz potrafi robić piorunujące wrażenie.



Niedawno testowany przez nas Samsung QN800C to przykład świetnego telewizora 8K.

A zatem czy warto kupić telewizor 8K?

Dla większości z nas telewizor 8K będzie przerostem formy nad treścią. Urządzeniem, za które zapłacimy dużo pieniędzy, a niewiele dzięki temu zyskamy. Jeśli siedzimy kilka metrów od ekranu i celujemy w rozmiar 55-65 cali, to wysokiej klasy telewizor 4K zapewni nam równie dobre efekty. Szczególnie jeśli oglądamy tylko filmy i seriale z serwisów streamingowych.

Telewizor 8K ma więc sens jedynie w przypadku bardzo dużych ekranów (powyżej 75 cali) umieszczanych w niewielkiej odległości od kanapy. Jeśli dysponujesz odpowiednio dużym budżetem i zależy ci na możliwie wysokiej jakości, to taki sprzęt może okazać się dla ciebie optymalnym wyborem. Dzięki nowoczesnym technologiom może cię zachwycić.

