Kopanie kryptowalut w ubiegłym roku mogło być bardzo dochodowym biznesem. Przyszedł jednak czas składania deklaracji podatkowych. Warto mieć to na uwadze, bo nie każdy wie, że transakcje kryptowalutowe też trzeba rozliczyć z fiskusem.

Ruszył sezon na rozliczanie PIT-ów za 2022 rok. Składanie deklaracji podatkowych jest jednak mocno ułatwione, bo swój PIT można rozliczyć przez Internet. Wystarczy skorzystać z rządowej usługi Twój e-PIT, która pozwala na wygodne złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego bez wychodzenia z domu przez stronę internetową.

Na stronie Twój e-PIT znajdziemy deklarację podatkową ze wstępnie uzupełnionymi danymi, co znacząco usprawnia proces rozliczeń. Warto jednak pamiętać, że fiskus nie ma wglądu do wszystkich źródeł przychodu, więc w deklaracji musimy jeszcze uwzględnić dochody podchodzące z niestandardowych źródeł (w tym właśnie kryptowalut).

Handlowałeś kryptowalutami? Też musisz rozliczyć PIT

Warto pamiętać, że obowiązek złożenia zeznania za zeszły rok dotyczy wszystkich osób, które prowadziły transakcje kryptowalutowe. Dotyczy to zarówno przychodów ze sprzedaży, ale też wydatków na zakup kryptowalut. Wszelkie takie transakcje należy wykazać w rocznej deklaracji PIT-38 – handel wirtualnymi walutami w praktyce może okazać się mniej dochodowy niż podejrzewano, bo jest on obłożony podatkiem 19% i należy go zakwalifikować jako przychód ze źródeł kapitałów pieniężnych. Występuje przy tym zwolnienie z podatku VAT oraz PCC.

Podczas rozliczenia pomocne będą dowody obrotu kryptowalutami, które pozwolą dokładnie określić, jakie w związku z tym były łączne przychody i koszty na koniec roku podatkowego. Taka dokumentacja będzie pomocna również przy obrocie kryptoaktywami na różnych wirtualnych giełdach. Cały proces może wydawać się skomplikowany, więc w razie problemów warto skonsultować temat z doradcami finansowo-księgowymi.

Pamiętajcie, że wszyscy podatnicy składający zeznania PIT-36, PIT-37 i PIT-38 mają czas na dostarczenie zobowiązań podatkowych wyjątkowo do 2 maja 2023 roku (zwykle jest to 30 kwietnia, ale w tym roku wypada on w niedzielę)

