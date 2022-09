KrAZ-255 to radziecki sześciokołowy samochód ciężarowy opracowany przez przedsiębiorstwo KrAZ w połowie lat 60-tych XX wieku. Firma ta, mieści się w Krzemieńczuku na Ukrainie i nadal produkuje pojazdy.

Rosyjskie wykopaliska na magazynach

Nie jest żadną tajemnicą, że rosyjskie siły wykonujące „specjalną operację” na Ukrainie mają poważne braki sprzętowe. Na tyle poważne, że z odmętów posowieckich magazynów zostały wydłubane KrAZ-255B1, które po drobnym odświeżeniu zostaną wysłane na teren działań wojennych jako wsparcie dla dywizjonów inżynieryjnych. Co z tego, że są trochę zardzewiałe, skoro są prawie dobre?

Post użytkownika serwisu Telegram. Tłumaczenie: Oto takie zdjęcie, zrobione wczoraj w Czelabińsku, hula po sieci. Na zdjęciu wiozą gdzieś starusieńkie KrAZ-255B. Gdzie wiozą? W jakim celu? Nic nie wiadomo!

Komu potrzebne stare KrAZy?

Zdjęcia sugerują, że ze względu na straty Kreml stara się przywrócić liczbę pojazdów aktywnie służących w rosyjskich wojskach inżynieryjnych. Podczas ostatnich prób budowy tymczasowych mostów na rzekach Ukrainy utracono duże ilości specjalistycznego sprzętu. Czy agresorzy mają zamiar zastąpić go półwiekowymi sześciokołowcami? Wiele na to wskazuje.

Eksperci komentują, że sądząc po obecnym stanie zaobserwowanych ciężarówek KrAZ-255B nie można ich przywrócić w rozsądnym czasie do pełnego stanu eksploatacyjnego. Oznacza to, że prawdopodobnie zostaną wykorzystane do odtworzenia rosyjskiej floty mostów samobieżnych typu TMM-3 lub mostów pontonowych, ponieważ podwozie KrAZ-255B jest przystosowane do tego konkretnego zastosowania.

A tymczasem

Współcześnie ukraińska już firma KrAZ nadal produkuje samochody ciężarowe do użytku wojskowego i nie tylko. Nowoczesne modele produkowane są we współpracy z Streit Group of Canada. A dla celów porównawczych przedstawiamy jeden z takich nowoczesnych modeli.



Jest to KrAZ Shrek-M i dla ciekawskich od razu powiem, że tak... jest też KrAZ Fiona

