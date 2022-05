Określany mianem elitarnego zestaw „Żołnierza przyszłości” z wyposażeniem dla wojsk powietrzno-desantowych nie do końca jest tak elitarny, jak sugerował rząd Federacji Rosyjskiej. Daleko mu do nowoczesnych technologii, bo tak naprawdę ma już ponad 10 lat.

Zestaw „Żołnierza przyszłości” to ochraniacze jak do jazdy na rolkach i akcesoria do kupienia w każdym sklepie militarnym

Wokół tematów dotyczących wyposażenia rosyjskich wojaków walczących na froncie z Ukraińcami narosło wiele historii. Właściwie wszystkie z nich można ująć w kilku słowach: Rosjanie walczą z przestarzałym, a do tego często niekompletnym, rozkradzionym sprzętem, który systematycznie tracą.

Ile jest prawdy w doniesieniach Ukraińców dotyczących wyposażenia Rosjan? Okazuje się, że bardzo dużo. W ostatnim czasie zestawowi „Żołnierza przyszłości” przyjrzał się Paweł Kashchuk i przygotował materiał na swoim kanale YouTube.

Akcesoria, które znajdują się w futurystycznym przestarzałym zestawie „Żołnierza przyszłości” to przede wszystkim hełm, składany nóż, zegarek oraz ochraniacze na kolana. Ich jakość nie odbiega od najtańszych opcji w sklepach z militariami. Najbardziej zaawansowany okazał się być tablet dowódcy, który zdecydowanie lepiej odnalazłby się w muzeum elektroniki, aniżeli nowoczesnym polu bojowym.

Futurystyczny tablet według Rosjan pochodzi z 2011 roku

Wykorzystywany przez dowódców oddziałów tablet służy przede wszystkim do prowadzenia wywiadu w przestrzeni bojowej i generalnego rozpoznania otoczenia. Brzmi jakby miał spełniać ważną funkcję? I tak właśnie jest. Okazuje się jednak, że tablet wykorzystywany przez „żołnierzy przyszłości” do zarządzania wojskiem to Leica CS25 z 2011 roku.

Tablet Leica CS25 z 2011 roku (Źródło: Leica)

W przypadku jednego z najtańszych tabletów trudno mówić o jakichkolwiek latach świetności - bo tych właściwie nigdy nie było. Leica CS25 od początku była budżetowym rozwiązaniem, które nie cieszyło się dużą popularnością z uwagi na słabą wydajność. Ponad 10 lat od premiery CS25 trudno mówić zatem o jakiejkolwiek użyteczności tego sprzętu.

Tablet Leica CS25 wykorzystywany przez dowódców wojsk Rosji to sprzęt oparty na procesorze Atom Z530 z 2 GB RAM, zrezystancyjnym wyświetlaczem i systemem MS Windows 7.

Ukraińscy żołnierze zwracają uwagę, że tak leciwe urządzenie wykorzystywane do działań bojowych nie ma racji bytu. Absolutnie nie nadaje się do wykonywania kilku zadań w jednym czasie, bo nawet przy prostym sprawdzeniu mapy tablet może się zawieszać.

Jak oceniacie wyposażenie Rosjan przedstawione na filmie Kashchuka? Totalna „amatorka”, czy szczyt jeszcze nie został osiągnięty?

Źródło: YouTube