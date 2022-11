Smartfony z serii Xiaomi 13 ujrzą światło dzienne jeszcze przed końcem tego roku. Domysły i przecieki właśnie zastępują oficjalne informacje.

Kiedy premiera Xiaomi 13?

Dla zainteresowanych branżą mobilną, a już zwłaszcza smartfonami Xiaomi, dzisiejsza nowina nie powinna stanowić zaskoczenia. Coraz głośniej mówiło się o tym, iż kolejnego topowego smartfona tej marki zobaczymy jeszcze przed końcem roku. Jak się okazuje, już za kilka dni.

Konferencję, na której prezentowana będzie seria Xiaomi 13 zaplanowano na 1 grudnia. Warto jednak pamiętać, że będzie to wydarzenie poświęcone rodzimemu rynkowi producenta. My na premierę poczekamy nieco dłużej. Niemniej specyfikacja oraz design nowych smartfonów będą takie same na całym świecie, w związku z czym warto będzie rzucić okiem na planowaną transmisję. Poza smartfonami producent powinien pochwalić się też smartwatchem Xiaomi Watch S2 i słuchawkami Xiaomi Buds 4.

Odświeżony design i wodoszczelność

Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie zobaczymy dwa modele - Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. Nie ma już wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądał pierwszy z wymienionych. Zdecydowano się na płaski wyświetlacz ze smukłymi ramkami oraz ostre krawędzie, w związku z czym można spodziewać się porównań do ostatnich iPhone'ów. Warto zaakcentować fakt, iż cała konstrukcja ma być wodoszczelna zgodnie z normą IP68, a to w przypadku Xiaomi nie było do tej pory standardem nawet we flagowcach.

Nie ma za to pewności co do tego, jakim designem będzie cechował się Xiaomi 13 Pro. Z pewnością w jego przypadku zastosowany zostanie większy wyświetlacz. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że w tym modelu będzie on zakrzywiony. Teraz pojawiają się sugestie, że ma wyglądać podobnie do mniejszego brata.

Jaką specyfikację zaoferuje seria Xiaomi 13?

Jedno jest pewne, nowe smartfony dołączą do grona najwydajniejszych modeli z systemem Android. A być może znajdą się nawet na szczycie zestawienia, bo prawdopodobnie producent zastosuje tutaj nowy procesor Snapdragon 8 Gen 2. A i zasobów pamięci raczej im nie zabraknie.

Xiaomi 13 będzie posiadał przy tym ekran o przekątnej 6,2 cala. W przypadku Xiaomi 13 Pro należy spodziewać się natomiast 6,7-calowego wyświetlacza. Poza tym różnice powinny objąć możliwości fotograficzne (zaproszenie na prezentację potwierdza współpracę z firmą Leica) oraz pojemności baterii. Co do mocy ładowania, to mówi się, iż sięgnie 120W.

Wiemy sporo, ale jak widać absolutnie nie wszystko. Do 1 grudnia jednak blisko. Już teraz wypada oswajać się z myślą, że będzie drogo. Względem poprzedniej generacji szykuje się podobno podwyżka na poziomie około 20%.

Źródło: xiaomi