Informacji na temat Xiaomi Mi Band 5 zaczęło ostatnio zauważalnie przybywać. Sugerowało to zbliżającą się premierę. Słusznie, bo okazuje się, że ta jest naprawdę blisko.

Premiera Xiaomi Mi Band 5 już 11 czerwca. Na możliwość zakupu poczekamy jednak dłużej

Nie jest tajemnicą, iż telefony Xiaomi zyskały bardzo dużą popularność przede wszystkim dzięki konkurencyjnym cenom. W ten sam sposób chiński producent próbuje podbijać rynek wearables. I wychodzi mu to coraz lepiej, opaski z serii Xiaomi Mi Band mają liczne grono sympatyków. Sugerowano, że Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje na przełomie czerwca i lipca. Ostatecznie stanie się to jeszcze wcześniej.

Oficjalnie potwierdzono, iż premiera Xiaomi Mi Band 5 odbędzie się 11 czerwca. Wypada tu uściślić, iż mówimy o premierze na rynku chińskim. Xiaomi Mi Band 5 pojawi się również w innych regionach, ale najprawdopodobniej z mniejszym lub większym poślizgiem.

Xiaomi Mi Band 5 to większy ekran i (być może pełnoprawne) NFC

Materiały promujące nadchodzącą premierę zdradzają również, a w zasadzie potwierdzają, bo pojawiały się już zdjęcia, wygląd opaski. Trudno było spodziewać się rewolucji. Najistotniejsza wydaje się informacja, iż Xiaomi Mi Band 5 otrzyma ekran OLED o przekątnej 1,2 cala, a więc zauważalnie większy niż w Xiaomi Mi Band 4 (0,95 cala).

Z wcześniejszych doniesień na temat nadchodzącej opaski wynika, iż producent zaoferuje więcej opcji dotyczących monitorowania aktywności fizycznej. Pojawić mają się między innymi nowe tryby, w tym joga, maszyna do wiosłowania czy jazda na rowerze stacjonarnym.

Najważniejsze pytanie dotyczy jednak modułu NFC. Cześć źródeł podtrzymuje stanowisko, że w pełni funkcjonalny będzie on jedynie w Chinach. Niektóre sugerują jednak, że Xiaomi Mi Band 5 da się wykorzystać do płatności zbliżeniowych także w innych krajach. Nie ulega wątpliwości, że dla niektórych osób byłoby to dużym atutem.

