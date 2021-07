Nowy Dead Space to jedna z największych niespodzianek konferencji EA Play Live 2021. Znana i lubiana seria horrorów powróci, o czym dowiedzieliśmy się z trwającego minutkę zwiastuna.

Jakkolwiek to brzmi, Dead Space wraca do żywych

Nadciąga Dead Space. Bez żadnych cyferek i bez żadnych podtytułów. Po prostu Dead Space. Będzie to remake stworzony na silniku Frostbite, co sprawić ma, że oprawa i klimat będą stać na najwyższym poziomie, co w przypadku horrorów ma niemałe znaczenie. Dlatego też przy okazji nie ma mowy o premierze na sprzęcie poprzedniej generacji – gra zmierza wyłącznie na pecety oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Zobacz oficjalny zwiastun Dead Space z EA Play Live 2021:

Odpowiedzialne za ten tytuł studio EA Motive nie ujawniło daty premiery odświeżonego Dead Space’a. Można się więc domyślać, że trochę przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jesteśmy jednak pełni optymizmu co do tego, że będzie warto. Oprócz ładniejszej grafiki twórcy obiecują również wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, dzięki czemu rozgrywka będzie jeszcze bardziej angażująca i wciągająca, a mniej ograniczająca i irytująca. Wszystko to przy zachowaniu wierności.

Czekasz na powrót serii Dead Space?

Źródło: EA