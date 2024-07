Niespełna tydzień pozostał do jedynej, aktorskiej premiery kinowej Marvela w tym roku – “Deadpool & Wolverine”. Finałowy zwiastun jest już dostępny i zdradza naprawdę wiele.

Deadpool & Wolverine – zwiastun finałowy

Na ostatniej prostej do premiery kinowej “Deadpool & Wolverine” otrzymaliśmy niezwykle emocjonalny, finałowy zwiastun produkcji. Klip zdradza, co skłoniło Wolverine’a do pomocy Deadpoolowi. Potwierdza również plotki odnośnie do powrotu pewnej postaci. Znajdziecie go poniżej:

Podczas tego, niezwykle brutalnego i przepełnionego sprośnymi żartami, seansu Marvela zobaczycie Wade’a Wilsona u progu życiowych zmian. Bohater postanawia zrezygnować z bycia Deadpoolem, od czego jednak odwodzi go troska o losy przyjaciół, rodziny i całego świata. Aby skutecznie przeciwstawić się zagrożeniu, potrzebuje pomocy początkowo sceptycznego i nieufnego Wolverine'a.

Deadpool & Wolverine – obsada i twórcy

W rolach głównych dadzą się poznać Ryan Reynolds i Hugh Jackman, którym partnerują na ekranie m.in.: Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner, Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Reżyserem widowiska jest Shawn Levy (“Stranger Things”, “Światło, którego nie widać”, “Noc w muzem”). Za scenariusz odpowiadają zaś Rhett Reese i Paul Wernick, pracujący wcześniej nad dwoma pierwszymi częściami filmowej serii.

Kiedy premiera kinowa?

Data premiery “Deadpool & Wolverine” została oznaczona na 26 lipca 2024 roku.

Źródło: Marvel