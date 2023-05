Death Stranding można teraz dodać do swojej biblioteki gier zupełnie za darmo. Tytuł, który zadebiutował w 2019 r. będzie można odebrać najpóźniej do 25 maja.

Tytuł, za który odpowiada Hideo Kojima wciąga na długie godziny. Wszystko to za sprawą tajemniczej historii osadzonej w postapokaliptycznym świecie oprawionym rewelacyjnymi modelami – tak o Death Stranding wypowiadał się Maciej Piotrowski, który recenzował dla was tę gwarantującą wiele rozrywki grę.

Death Stranding za darmo. Odbierz grę w Epic Games Store

Platforma Epic Games Store znów gwarantuje graczom wiele zabawy w hitowe tytuły. Jeszcze niedawno zupełnie za darmo można było dodać do swojej biblioteki przygodówki Never Alone i Beyond Blue, ale też hit prosto z Polski – Dying Light: Enhanced Edition. Tym razem “pecetowi” gracze za darmo mogą zagrać w Death Stranding.

Dzieło Hideo Kojimy jest jednym z czterech tytułów, który zgodnie z doniesieniami branży miał pojawić się w Epic Games Store. Pozostałe gry są nieznane, jednak powinniśmy spodziewać się kolejnych wysoko ocenianych tytułów w nadchodzących tygodniach.

Death Stranding można dodać do swojej biblioteki bez opłat najpóźniej do 25 maja. Jeśli zatem do tej pory nie mieliście okazji zagrać w tę grę na komputerze, pozostało jeszcze kilka dni, aby odebrać tytuł na platformie.

“W Death Stranding przez większość czasu skupiamy się na zwykłej, kurierskiej robocie. I tak, polega ona na przejściu z punktu A do punktu B, w celu dostarczenia zabranych przesyłek. Wiem, brzmi nudno. Ale wiecie co? Zabawa w kuriera potrafi wciągnąć i dawać sporą satysfakcję” – ocenia grę Maciej Piotrowski.

Aby dodać tytuł do swojego konta Epic Games, należy uruchomić sklep i przejść do sekcji Bezpłatne gry. W tym miejscu do 25 maja będzie widoczny Death Stranding – sfinalizuj transakcję na kwotę 0 zł, a gra natychmiast zostanie zapisana na twoim koncie. Kolejny darmowy tytuł poznamy w ciągu nadchodzących dni.