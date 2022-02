Wprawdzie wielu widzów ma już seans przy Dexter: New Blood za sobą, ale Polacy jeszcze czekają na premierę. Do kiedy?

Dexter: New Blood w CANAL+ i CANAL+ online

Okazuje się, że Dexter: New Blood zaliczy polską premierę za nieco ponad miesiąc. 10-odcinkowy powrót lubianego, a przez niektórych wręcz uwielbianego bohatera (co z uwagi na jego zapędy może brzmieć nieco dziwnie) obejrzymy w serwisie CANAL+ online oraz na antenie stacji CANAL+. Premiera już 9 marca. Już albo dopiero jeśli weźmie się pod uwagę, że w USA serial zadebiutował 7 listopada zeszłego roku.

CANAL+ online stawia na produkcje Showtime

Warto odnotować, że jednocześnie w serwisie CANAL+ online udostępnione zostaną także wszystkie sezony serialu Dexter, czyli łącznie aż 96 odcinków, bo tyle uzbierało się przez 7 lat emisji.

Poza tym, ale to już w późniejszym czasie, CANAL+ online wzbogaci ofertę o dwie inne produkcje stacji Showtime - dramat Yellowjackets oraz kryminał American Rust z Jeffem Danielsem.

Drugi finał Dextera lepszy niż pierwszy

Wróćmy jednak do głównego wątku. Dexter Morgan to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych seryjnych morderców, jacy pojawili się w serialach telewizyjnych. Michael C. Hall sprawdził się w jego roli doskonale, zapewniając przez 8 sezonów wiele emocji. Szkoda, że w ostatnim dla niektórych widzów były to emocje negatywne, bo zakończenie wypadło znacznie gorzej niż cała reszta. Tyle tylko, że w znaczniej mierze winę ponoszą za to scenarzyści.

Już pierwsze zapowiedzi Dexter: New Blood przynosiły obietnice, że będzie to ponowne pożegnanie głównego bohatera, ale tym razem lepsze. Takie, na jakie zasłużył i jakie miało zadowolić wszystkich widzów. Czy tym razem wyszło jak powinno? Cóż, nie zdradzając fabuły można stwierdzić jedynie tyle, że odbiór Dexter: New Blood jest lepszy niż opinie wygłaszane po 8 sezonie oryginalnego serialu.

Planujecie oglądać? Póki co oczekiwanie na Dexter: New Blood możecie umilić sobie innymi serialami kryminalnymi, polecamy coś z zestawienia TOP 10 seriali kryminalnych na Netflix.

Źródło: canalplus, Showtime