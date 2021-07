Dexter: New Blood, tak brzmi pełny tytuł nowego sezonu uwielbianego przez wielu serialu. Serialu, który dopiero po latach ma doczekać się godnego zakończenia.

Nowy Dexter, a w zasadzie Jim Lindsay, na pełnym zwiastunie

W latach 2006-2013 wyemitowano osiem sezonów serialu Dexter. Jego ogólna ocena jest bardzo wysoka, aczkolwiek nie stanowi tajemnicy, że nieco zaniżona przez ostatni sezon. Delikatnie to ujmując, odstawał on od pozostałych, a dodatkowo samo zakończenie historii tytułowego seryjnego zabójcy, a także jego najbliższych spotkało się ze sporą dawką krytyki. Mimo tego, zapowiedzi nowego sezonu towarzyszyło więcej pozytywnych reakcji. Powoli zaczyna on wychodzić z cienia.

Jasne było, że w roli głównej ponownie pojawi się Michael C. Hall, innego obrotu spraw chyba nikt nie brał pod uwagę. Nie należy spodziewać się za to powrotu innych znanych bohaterów (być może z małym wyjątkiem). Chociażby dlatego, iż Dexter: New Blood będzie prezentował wydarzenia rozgrywające się 10 lat po tych z finałowego odcinka 8. sezonu, a akcja zostanie osadzona w zupełnie innym regionie USA. Dextera zresztą też zabraknie, przynajmniej jeśli chodzi o samo imię, ponieważ bohater przybierze nową tożsamość - Jim Lindsay. Przedstawiał się on do tej pory jedynie na krótkich zajawkach, wreszcie opublikowano jednak pełny zwiastun.

(Drugi) finał Dextera wysadzi Internet

Kto zatem znajdzie się w obasadzie? Między innymi także Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie's Love), Johnny Sequoyah (Believe) i Clancy Brown (Skazani na Shawshank, Billions). Bez wątpienia ważny będzie ostatni z wymienionych, ponieważ to właśnie on wcieli się w głównego oponenta Dextera/Jima. Powrócić powinna Jennifer Carpenter (Debra Morgan), fani serialu mogą domyślać się, w jakim charakterze.

Twórcy doskonale zdają sobie sprawę, co najbardziej zawiodło. Od pierwszych zapowiedzi zapewniają, że powrót serialu ma być ukłonem i dla widzów i dla bohatera, którego historia zasługuje na lepsze zakończenie. Clyde Phillips, showrunner 9. sezonu, stwierdził nawet, że to co powstaje wysadzi Internet. Odważnie. Zwłaszcza, że nie ma już miejsca na błędy.

„Zakończenie będzie oszałamiające, szokujące, zaskakujące, nieoczekiwane. Śmiało powiem, że zakończenie nowego sezonu wysadzi Internet.”

Kiedy premiera Dexter: New Blood?

Czekacie? Jeśli tak to poza zwiastunem ucieszyć powinna Was również informacja dotycząca daty premiery. Do tej pory towarzyszyły nam jedynie zapewnienia, iż Dexter powróci jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że prace postępują jak trzeba, ponieważ teraz podana została konkretna data.

Dexter: New Blood zadebiutuje 7 listopada, podobnie jak poprzednie sezony pojawi się na SHOWTIME. I tu warto odnotować, iż przedstawiony termin dotyczy rynku amerykańskiego. Nie można wykluczyć, że my będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Oby nie.

Źródło: SHOWTIME