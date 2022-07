5,9/10 od recenzentów i 0,3/10 od graczy – takie oceny ma gra Diablo Immortal na PC w serwisie Metacritic. Wersja mobilna oceniana jest nieco lepiej: 6,9/10 od recenzentów i 0,4/10 od graczy. W żadnym razie nie przeszkadza jej to w generowaniu olbrzymich przychodów.

Krytykowane za mikropłatności Diablo Immortal zarabia fortunę na mikropłatnościach

Najbardziej krytykowanym elementem w Diablo Immortal są oczywiście mikropłatności. Równocześnie to one właśnie umożliwiają Blizzardowi notowanie takich przychodów. Jakich? Każdego dnia gracze wydają w grze ponad milion dolarów, co przekłada się na około 5 milionów złotych.

Okazuje się ponadto, że zainteresowanie tymi mikropłatności nie maleje, a jeśli już, to minimalnie. Znacząco spadła natomiast liczba nowych instalacji. W pierwszych dniach były to okolice miliona pobrań dziennie, obecnie zaś mówimy o liczbach na poziomie 100 tysięcy. Możesz to zobaczyć na wykresach poniżej: pierwszy przedstawia dzienny przychód, drugi – dzienną liczbę pobrań.

Mikropłatności nigdzie się nie wybierają. Nie tylko w Diablo Immortal

Oczywistym jest, że krytykujący mikrotransakcje i dokonujących ich gracze to dwie różne grupy. Ze względu na silną reprezentację tej drugiej, ta pierwsza musi pogodzić się z tym, że nieprędko (jeśli w ogóle) wydawcy zrezygnują z tego typu systemów.

Źródło: MobileGamer, AppMagic