Diety NFZ to usługa, która funkcjonuje już w ramach aplikacji mobilnej (mojeIKP) oraz na osobnej stronie internetowej. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził usługę pozwalającą generować darmowe plany dietetyczne i wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe.

Diety NFZ to całkowicie darmowa usługa

Narodowy Fundusz Zdrowia raczej niechętnie reklamuje swoją usługę „Diety”. To dość dziwne - szczególnie biorąc pod uwagę jej stopień rozbudowania oraz niewątpliwie pozytywny wpływ na społeczeństwo, w którym wyuczone zdrowe nawyki żywieniowe wciąż nie są tak powszechne, jak chcieliby tego lekarze.

Diety NFZ to usługa w 100% bezpłatna i można do niej uzyskać dostęp poprzez aplikację mobilną mojeIKP lub przeglądarkę internetową przechodząc do adresu diety.nfz.gov.pl. Wystarczy zalogować się do swojego konta (np. przez profil zaufany) by w pełni korzystać z tego, co NFZ przygotowało dla mieszkańców Polski.

Strona główna serwisu Diety NFZ (Źródło: NFZ)

Darmowe plany żywieniowe, generowanie wygodnych list zakupów i wiele innych

Najważniejszą funkcjonalnością Diet NFZ jest bez wątpienia możliwość wygenerowania pełnej diety na wybrany okres. System na podstawie twoich ustawień (zapotrzebowanie kaloryczne oraz ewentualne problemy zdrowotne, np. cukrzyca, nadciśnienie etc.) zaproponuje szereg posiłków z wyliczoną kaloryką oraz wygodną listą zakupów, którą możemy wziąć ze sobą do sklepu i na bieżąco odznaczać produkty, które masz już w koszyku.

Każdy posiłek zaproponowany przez Diety NFZ zawiera czytelną i zrozumiałą instrukcję przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia zadbał też o to, aby wyświetlana była ilość makroskładników przyjętych w ramach konkretnego posiłku.

Jeśli natomiast którykolwiek z zaproponowanych elementów dietów z jakiegoś powodu nie przypadnie ci do gustu - można go zmienić na inny.

Mam jedno zastrzeżenie

Jedyne zastrzeżenie, które mam do diet generowanych przez system NFZ to ich kaloryka. System po rejestracji prosi o wprowadzenie podstawowych informacji (wiek, waga, wzrost, aktywność fizyczna w ciągu tygodnia), na podstawie których generowane jest dzienne zapotrzebowanie kaloryczne PPM i CPM (minimalne i zalecane).

W moim przypadku, dieta bez uwzględnienia dodatkowych kryteriów chorobowych zalecana przez NFZ wymaga przyjęcia ok. 3200 kcal (oraz 1900 kcal minimalnie). Odnoszę pewne wrażenie, że wzór stosowany w aplikacji Diety NFZ jest raczej ukierunkowany w tym przypadku na przybranie masy aniżeli jej utrzymanie. Postanowiłem zatem z proponowanych posiłków odjąć nieco kaloryki, aby dzienne spożycie wskazywało na utrzymanie mojej masy ciała.

Diety NFZ są całkiem ciekawym rozwiązaniem

Możliwość uzyskania całkowicie darmowego planu żywieniowego z uwzględnieniem zapotrzebowań użytkownika (możliwość dodania członków rodziny do rozpiski) to zdecydowanie rozwiązanie, które warto sprawdzić. Nawet jeśli nie do końca zależy ci na przyjmowaniu konkretnej liczby kilokalorii dziennie, Diety NFZ mogą urozmaicić twój tygodniowy jadłospis i podsunąć ci ciekawe inspiracje.

Warto skorzystać też z dodatkowych zakładek, które trafiły do systemu. Można w nich znaleźć porady dietetyczne, zdrowe nawyki żywieniowe, e-booki, quizy oraz filmy. Ze wszystkich tych materiałów każdy może wyciągnąć informacje przydatne w codziennym życiu.

Źródło: własne