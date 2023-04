DJI Mavic 3 Pro to wyjątkowo intrygujący dron. Bazując na dobrze przyjętej konstrukcji producent oferuje maszynę, która w żaden sposób nie będzie ograniczać naszej twórczej ekspresji.

DJI Mavic 3 Pro – co trzy obiektywy, to nie jeden

To ma być najlepszy dron dla wielu miłośników podniebnej fotografii. DJI Mavic 3 Pro pozwolić ma na realizację rozmaitych scenariuszy i sprostać oczekiwaniom nawet tych najbardziej wymagających użytkowników. A to dlatego, że ma kamerę z nie jednym ani nie dwoma, lecz aż trzema obiektywami. Optykę tworzą:

(odpowiadający formatowi 24 mm) szerokokątny obiektyw 4/3 CMOS Hasselblad (20 Mpix, f/2.8-f/11) obsługujący 12-bitowe fotografie RAW i wierną reprodukcję barw dzięki systemowi HNSC, a także nagrywanie wideo 5,1K/50fps,

(odpowiadający formatowi 70 mm) obiektyw medium-tele 1/1.3 CMOS (48 Mpix, f/2.8) oferujący 3-krotny zoom optyczny i nagrywający wideo 4K/60fps z D-Log M/HLG,

(odpowiadający formatowi 166 mm) teleobiektyw 1/2 CMOS (12 Mpix, f/3.4) oferujący 7-krotny zoom optyczny i nagrywający wideo 4K/60fps.

Pozostałe liczby też robią wrażenie

Potrójna kamera bez wątpienia imponuje, ale nie jest jedynym atutem nowego Mavica. Na liście jego zalet znajduje się też między innymi długi czas działania sięgający 43 minut, co pozwala już na realizację bardzo ambitnych projektów. Do tego dron rozpędza się do 75 km/h i oferuje transmisję wideo HD na dystansie nawet 15 km.

Aby zapewnić niezawodność, DJI Mavic 3 Pro wytrzymuje podmuchy wiatru do 43 km/h. Został także wyposażony w osiem czujników wizyjnych, dzięki którym jest w stanie wykrywać przeszkody we wszystkich kierunkach i skutecznie je omijać.

Nie zabrakło też charakterystycznych dla dronów DJI trybów autonomicznych, takich jak Waypoint Flight (automatyczne planowanie trasy w oparciu o podane punkty), Cruise Control (samodzielne kontynuowanie lotu w określonym kierunku) czy Advanced RTH (automatyczny i zoptymalizowany powrót do punktu początkowego).

Tryby automatyczne wiążą się też, naturalnie, z nagrywaniem. Warto tu wspomnieć przede wszystkim o rozwiązaniach FocusTrack (czyli różnych sposobach na śledzenie obiektu), MasterShots (automatyczne generowanie kinowego materiału), QuickShots (automatyczne wykonywanie określonych ruchów kamery) czy Panorama. A wszystko to przy wadze mniejszej niż kilogram.

Ile kosztuje DJI Mavic 3 Pro?

To dron kierowany do prawdziwych entuzjastów, więc wysoka cena nie może dziwić. Jak konkretnie wysoka ona jest? Cóż, bardzo. DJI Mavic 3 Pro w wersji podstawowej kosztuje 10 699 złotych, a ceny bardziej wypasionych zestawów rozpoczynają się od 14 249 zł.

Źródło: DJI