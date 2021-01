The Binding of Isaac: Repentance początkowo miał zadebiutować w grudniu 2020 roku, jednak premiera została przełożona na marzec 2021 roku. Nie tak dawno poznaliśmy dokładną datę premiery ostatniego dodatku do popularnego rogalika.

The Binding of Isaac: Repentance – ostatnie DLC trafi do nas pod koniec marca

Mimo tego, że rok 2020 możemy uznać za udany, jeśli chodzi o premiery gier komputerowych, to nie możemy również zapomnieć o licznych opóźnieniach spowodowanych po części przez pandemię oraz po części przez wygórowane wymagania osób decyzyjnych. Cyberpunk 2077, Vampire Masquerade, czy chociażby The Medium, to tylko kilka tytułów, których premierę przesunięto.

Taka sama sytuacja miała również miejsce w przypadku dodatku The Binding of Isaac: Repentance. Na szczęście opóźnienie nie jest spore, a dodatek trafi na Steama już 31 marca 2021 roku.

The Binding of Isaac: Repentance – czego możemy się spodziewać

Deweloper Edmund McMillen opublikował zwiastun gry Repentance na Steam, który możecie obejrzeć również poniżej. Rozszerzenie Repentance to bardzo przyjemna koncepcja, oparta na popularnym modzie Antibirth. Warto tutaj wspomnieć, że dodatek powstaje we współpracy z autorami wspomnianego wyżej moda.

Repentance jest na tyle dużym dodatkiem, że śmiało można stwierdzić, że jest w zasadzie pełnoprawną kontynuacją oryginału. Do gry dołącza około 130 przedmiotów, 100 nowych wrogów, 25 bossów i tysiące nowych pomieszczeń.

The Binding of Isaac został wydany po raz pierwszy w 2011 roku i od tamtego czasu otrzymał więcej niż kilka rozszerzeń oraz aktualizacji.

Graliście? Jeśli tak, to podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

Źródło: PCgamesn, Steam

Warto zobaczyć również: