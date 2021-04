Nvidia nie zamierza odpuszczać górnikom. Producent podobno przygotowuje nowe wersje kart graficznych, w których znowu ograniczy kopanie kryptowalut.

Jak pewnie pamiętacie, karta GeForce RTX 3060 była pierwszym modelem, w którym wprowadzono algorytm ograniczający wydajność przy kopaniu kryptowaluty Ethereum. Założenie było sprytne, bo taki mechanizm miał zniechęcać górników i w efekcie pozostawiać więcej sprzętu graczom. Problem jednak w tym, że… niedługo później producent przypadkowo zdjął ograniczenie, więc cały misterny plan założenia nie do końca się sprawdziły.

Wygląda na to, że producent nie zamierza tak szybko dawać za wygraną i przygotowuje kolejną pułapkę na górników. Teraz plan ma być bardziej dopracowany.

Nvidia wyda nowe wersje kart GeForce RTX 3000 z ograniczeniem kopania kryptowalut

W sieci pojawiły się plotki, jakoby Nvidia przygotowywała odświeżone wersje kart graficznych GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti i GeForce RTX 3060, w których ma zastosować nowe wersje procesorów graficznych.

Specyfikacja układów będzie taka sama, ale producent ponownie wprowadzi algorytmy ograniczające wydajność przy kopaniu kryptowalut (podobno mają one być bardziej dopracowane). Nowe modele docelowo miałyby zastąpić zwykłe wersje kart (bez „kagańca”).

Plan wydaje się interesujący. Sztuczne ograniczenie kopania Ethereum powinno zniechęcić górników i przekierować ich zainteresowanie na modele CMP. W takiej sytuacji gracze mieliby ułatwiony dostęp do kart, co na pewno w pewnym stopniu poprawiłoby kwestię dostępności akceleratorów (jedynym zagrożeniem pozostaliby handlarze, którzy skupują sprzęt i odsprzedają go po wyższych cenach).

