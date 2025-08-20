Opening Night Live na gamescom 2025 - widowiskowa gala otwiera targi

gamescom Opening Night Live 2025: poznajemy nowe gry, które w najbliższych miesiącach trafią na nasze konsole. Jest też zapowiedź nowego sezonu jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat.

Targi gamescom 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie gamingu. Tradycyjnie już, rozpoczęły się od wydarzenia, na którym poznaliśmy najnowsze tytuły gier.

Opening Night Live na gamescom 2025

Xbox przygotował liczne premiery. Nowe gry poznaliśmy podczas Opening Night Live - wydarzenia otwierającego targi gamescom 2025. Wśród pokazanych gier zobaczyliśmy najnowsze odsłony takich tytułów, jak Call of Duty, Age of Empires i World of Warcraft. Osoby odwiedzające stoisko Xboxa będą mogły zagrać w najnowsze gry jeszcze przed wprowadzeniem ich na rynek.

Zobaczyliśmy też trailer zapowiadający drugi sezon serialu Fallout. To kontynuacja hitowej ekranizacji popularnej serii gier. Kolejne odcinki znów zobaczymy na Amazon Prime Video. O planach nakręcenia sezonu 2. wiedzieliśmy już jednak od ponad roku.

gamescom 2025 - premiera nowych tytułów gier

Call of Duty: Black Ops 7 - podczas gali odbyła się światowa premiera rozgrywki w trybie kooperacyjnej kampanii. Pokazano także tryby multiplayer i Zombies. Gra zadebiutuje 14 listopada 2025.

Ninja Gaiden 4 - nowa odsłona kultowej serii akcji. Trailer pokazał dynamiczne starcia, nowe bronie i bohatera Yakumo w walce z Mrocznym Smokiem. Premiera 21 października 2025.

The Outer Worlds 2 - świeży zwiastun RPG od Obsidianu skupił się na towarzyszach, którzy będą wspierać gracza w kosmicznych przygodach. Premiera 29 października 2025.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants (DLC) - nowa przygoda, w której gracz jako Indy trafia pod ulice Rzymu i staje naprzeciw mrocznego zakonu. Dodatek ukaże się 4 września 2025.

Poznaliśmy też takie gry, jak: