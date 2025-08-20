Nauka

Gates oferuje milion dolarów. Wystarczy "tylko" wyleczyć Alzheimera

przeczytasz w 1 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Autor:AleksandraDąbrowska
Bill Gates finansuje konkurs o wartości 1 mln dolarów, mający na celu wykorzystanie sztucznej inteligencji do opracowania nowych metod leczenia choroby Alzheimera. Konkurs ma na celu przyspieszenie odkryć naukowych dzięki analizie danych.

Bill Gates ogłosił finansowanie konkursu o wartości 1 mln dolarów, który ma na celu wykorzystanie sztucznej inteligencji do opracowania innowacyjnych metod leczenia choroby Alzheimera. Konkurs ten jest częścią szerszych działań mających na celu wykorzystanie AI w medycynie. 

Kryteria nagrody 

Jak podaje "The Financial Times", nagroda zostanie przyznana zespołowi, który opracuje najbardziej oryginalny sposób programowania agentów wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Agenci ci powinni być "zdolni do samodzielnego planowania, rozumowania i działania, aby przyspieszyć przełomowe odkrycia na podstawie istniejących danych dotyczących choroby Alzheimera". 

Zwycięskie narzędzie zostanie zaś udostępnione bezpłatnie w chmurze organizacji Alzheimer’s Disease Data Initiative, z której będą mogli korzystać naukowcy na całym świecie. 

Gregory Moore zaznacza, że ogromne ilości danych generowanych na całym świecie są trudne do analizy przez człowieka. Konkurs ma na celu stworzenie narzędzi, które pomogą w harmonizacji danych i odkrywaniu nowych wzorców, które mogą prowadzić do przełomowych odkryć. 

Konkurs dla specjalistów 

Konkurs Alzheimer’s Insights AI został otwarty 19 sierpnia 2025 r. dla inżynierów AI, specjalistów z zakresu biomedycyny, klinicystów oraz firm technologicznych. Kolejne etapy odbędą się w San Diego i Kopenhadze, co podkreśla międzynarodowy charakter inicjatywy. 

Obecnie szacuje się, że na demencję cierpi 55 mln osób, a liczba ta może się potroić do 2050 r. Gregory Moore z Gates Ventures podkreśla, że potrzeba nowych metod leczenia jest pilna, a AI może odegrać kluczową rolę w ich opracowaniu. 

Naukowcy mają nadzieję, że sztuczna inteligencja pozwoli na odkrycie nowych spostrzeżeń, które mogłyby zostać przeoczone dzięki autonomicznej analizie ogromnych zbiorów rozproszonych informacji o pacjentach, zebranych na przestrzeni dziesięcioleci badań nad najpowszechniejszym typem demencji.

Komentarze

5
avatar
  • avatar
    KENJI512
    3
    On wcale nie daje nagrody za zmianę świata tylko szuka jeleni, którzy wymyślą coś dla jego zdrowia xd
    Jobsa zjadła choroba, a mógł jabłkowiczów zagonić do zapewnienia mu ubezpieczenia na zdrowie^^
    • avatar
      RaphaelStarkPL
      1
      Milion za takie osiągnięcie przy jego majątku. Patrząc na stawki piłkokopaczy i kuglarzy z holiłut, to tak, jakby komuś napluł w twarz.
      • avatar
        marioking
        1
        Ktoś kto ogarnie ten problem to moze liczyć na dziesiatki milionów i miec w poważaniu ta propozycje... inna rzecz gdyby sponsorował badania...
        • avatar
          PerfectDAY
          0
          Trochę gotówki na zachętę nikomu nie zaszkodzi. A może akurat ktoś coś przełomowego wymyśli. Gates sporo wydaje na różną pomoc ludziom i medyczne badania. Wiele osób z niego szydzi i wyśmiewa go, ale prawda jest taka, że zrobił więcej dla potrzebujących, niż ci wszyscy hejterzy razem wzięci.
          • avatar
            FranzMauser
            0
            Milion dolarów za coś takiego, nieśmieszny żart. Ktokolwiek to opracuje to śpi na miliardach. Milion to nawet nie jest na waciki za coś takiego.

