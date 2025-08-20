Gates oferuje milion dolarów. Wystarczy "tylko" wyleczyć Alzheimera

Bill Gates finansuje konkurs o wartości 1 mln dolarów, mający na celu wykorzystanie sztucznej inteligencji do opracowania nowych metod leczenia choroby Alzheimera. Konkurs ma na celu przyspieszenie odkryć naukowych dzięki analizie danych.

Kryteria nagrody

Jak podaje "The Financial Times", nagroda zostanie przyznana zespołowi, który opracuje najbardziej oryginalny sposób programowania agentów wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Agenci ci powinni być "zdolni do samodzielnego planowania, rozumowania i działania, aby przyspieszyć przełomowe odkrycia na podstawie istniejących danych dotyczących choroby Alzheimera".

Zwycięskie narzędzie zostanie zaś udostępnione bezpłatnie w chmurze organizacji Alzheimer’s Disease Data Initiative, z której będą mogli korzystać naukowcy na całym świecie.

Gregory Moore zaznacza, że ogromne ilości danych generowanych na całym świecie są trudne do analizy przez człowieka. Konkurs ma na celu stworzenie narzędzi, które pomogą w harmonizacji danych i odkrywaniu nowych wzorców, które mogą prowadzić do przełomowych odkryć.

Konkurs dla specjalistów

Konkurs Alzheimer’s Insights AI został otwarty 19 sierpnia 2025 r. dla inżynierów AI, specjalistów z zakresu biomedycyny, klinicystów oraz firm technologicznych. Kolejne etapy odbędą się w San Diego i Kopenhadze, co podkreśla międzynarodowy charakter inicjatywy.

Obecnie szacuje się, że na demencję cierpi 55 mln osób, a liczba ta może się potroić do 2050 r. Gregory Moore z Gates Ventures podkreśla, że potrzeba nowych metod leczenia jest pilna, a AI może odegrać kluczową rolę w ich opracowaniu.

Naukowcy mają nadzieję, że sztuczna inteligencja pozwoli na odkrycie nowych spostrzeżeń, które mogłyby zostać przeoczone dzięki autonomicznej analizie ogromnych zbiorów rozproszonych informacji o pacjentach, zebranych na przestrzeni dziesięcioleci badań nad najpowszechniejszym typem demencji.