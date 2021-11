Dragon Ball: The Breakers to asymetryczna gra sieciowa, w której 7 ocalałych próbuje przechytrzyć jednego potężnego agresora. Takiej produkcji jeszcze w uniwersum Smoczych Kul nie było, ale czy to tytuł godny uwagi?

W podjęciu decyzji o tym, czy Dragon Ball: The Breakers jest grą dla ciebie, czy też niekoniecznie, pomocny może okazać się zwiastun. Lektor po polsku omawia w nim najważniejsze cechy gry i tłumaczy, na czym tak naprawdę polega rozgrywka.

Zobacz najnowszy zwiastun Dragon Ball: The Breakers po polsku

A jeśli zwiastun to dla ciebie za mało, to wkrótce pojawi się okazja, by zagrać przedpremierowo w Dragon Ball: The Breakers. Zajrzyj na oficjalną stronę i zarejestruj się, a być może otrzymasz szansę wzięcia udziału w zamkniętych testach sieciowych między 4 a 5 grudnia.

Gra Dragon Ball: The Breakers powstaje z myślą o konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One i Nintendo Switch, a także komputerach osobistych. Jeśli interesuje cię właśnie ta ostatnia wersja, to sprawdź, czy twój komputer jest gotowy…

Dragon Ball: The Breakers – wymagania PC

Konfiguracja minimalna:

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-7600 lub AMD Ryzen 5 3600

lub AMD Ryzen 5 3600 Pamięć: 8 GB RAM i 10 GB na dysku

i 10 GB na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon RX 570

DirectX: wersja 11.0

I jak, zamierzasz dać szansę grze Dragon Ball: The Breakers? A jeśli tak, to na jakim urządzeniu? Daj znać w komentarzu, a tymczasem dodajmy jeszcze tylko, że premiera planowana jest na przyszły rok.

Źródło: Bandai Namco, Cenega