Chłodzenie wodne i Mini LED. Dream Machines prezentuje nowe laptopy

Jak korzystanie z chłodzenia wodnego oraz ekranu z podświetleniem Mini LED wpływa na komfort użytkowania laptopa do gier? Dream Machines tłumaczy to na przykładzie swoich laptopów.

Obecne laptopy do gier prezentują wielokrotnie wyższą wydajność w porównaniu do modeli oferowanych jeszcze kilka lat temu. Technologia ulega ciągłej zmianie i ulepszeniu, dzięki czemu wygoda grania na przenośnym komputerze jest dzisiaj większy niż kiedykolwiek wcześniej. Najwydajniejsze notebooki mogą jednak odznaczać się np. bardzo wysokimi temperaturami podczas co dłuższych rozgrywek w ulubionej grze, bez względu na to czy będzie to singlowy Cyberpunk 2077 czy sieciowy Counter-Strike 2.

Jakimi narzędziami operują dzisiaj producenci notebooków, aby poprawić ów komfort? Z odpowiedzią przychodzi firma Dream Machines, posiadająca w swojej ofercie najwydajniejsze na rynku notebooki z takimi kartami graficznymi jak NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU czy GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Do tego dochodzą wydajne procesory, takie jak Intel Core Ultra 9 275HX czy AMD Ryzen 9 9955HX3D. Przy takich komponentach należy zadbać o ich odpowiednie działanie.

Chłodzenie wodne w laptopie

Aby sprostać tym wymaganiom, Dream Machines w wybranych notebookach umożliwia dobór specjalnej skrzynki z chłodzeniem wodnym, nazywanej Dream Waterfall. Jest to niewielkie rozmiarowo akcesorium, które pozytywnie wpływa praktycznie na każdy aspekt działania notebooka. Urządzenie składa się z kilku elementów, w tym dużego wentylatora, zamkniętej sekcji do której wlewamy ciecz (ważne, aby była to najlepiej zdemineralizowana woda) oraz sekcji zasilania.

Do Dream Waterfall możemy podłączyć zasilacz od laptopa, następnie poprowadzić okablowanie od skrzynki do notebooka (z tyłu znajdują się dwie złączki, do których wpinamy kable), dzięki czemu całość pracuje na jednym zasilaniu. Zestawem sterujemy za pomocą jednej aplikacji Control Center, dostępnej dla każdego laptopa Dream Machines. Wszystkie opcje są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia parowanie chłodzenia wodnego z notebookiem oraz kontrolowanie ustawień pracy skrzynki.

Jakie są zalety Dream Waterfall w kontekście działania notebooka w mocno obciążeniowych zadaniach? Poprawie ulega przede wszystkim kultura pracy. Zarówno procesor jak i karta graficzna, które są chłodzone cieczą, pracują w swoich optymalnych warunkach i w niższych temperaturach. To z kolei powoduje, że wentylatory wewnątrz notebooka nie muszą rozkręcać się do maksymalnych obrotów, a to finalnie skutkuje odczuwalną poprawą kultury pracy. Tak działający sprzęt jest znacznie cichszy.

Wspomnieliśmy o niższych temperaturach podzespołów (w przypadku karty graficznej różnice mogą sięgać dobrych kilkunastu stopni Celsjusza!), ale chłodzenie wodne wpływa również na niższe temperatury obudowy. Chłodniejszy korpus laptopa sprawia, że korzystanie z niego podczas długotrwałego obciążenia jest bardziej komfortowe. Finalną zaletą jest większa stabilność pracy procesora oraz karty graficznej. Niższe temperatury często pozwalają na utrzymanie wyższych zegarów pracy, co jest punktem wyjściowym dla osiągnięcia jeszcze wyższej wydajności w grach czy programach.

Jeśli zamierzamy wyruszyć w podróż i chcemy wziąć notebooka Dream Machines, to oczywiście jest również możliwość zabrania skrzynki Dream Waterfall. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nie przemieszczać się z kompletem akcesoriów. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. W przypadku chłodzenia wodnego mowa oczywiście o wcześniejszym usunięciu wody ze skrzynki, aby nie doszło do przypadkowego wylania cieczy. Samą wodę dobrze jest również od czasu do czasu wymieniać, nawet jeśli akcesorium jest cały czas umieszczone w jednym miejscu. Zdemineralizowana woda z upływem czasu może tracić swoje właściwości, przez co Dream Waterfall w takich warunkach nie będzie pracować w pełni optymalnie.

Dream Waterfall to jedno z najlepszych i najbardziej innowacyjnych akcesoriów dla notebooków marki Dream Machines. Nie zajmuje dużo miejsca obok laptopa, a jednocześnie w pozytywny sposób wpływa na najbardziej newralgiczne aspekty pracy przenośnych komputerów. Nie tylko znacząco obniża temperatury podzespołów oraz obudowy, ale przede wszystkim bardzo poprawia kulturę pracy oraz umożliwia pracę podzespołów na faktycznie maksymalnych parametrach, dopuszczalnych w ramach sztywno ustalonych limitów mocy.

Zaopatrzenie się w taką skrzynkę nie wpływa istotnie na koszt całej platformy, a pozwala na zachowanie najważniejszych komponentów w lepszym stanie w dłuższym okresie czasu. Oczywiście notebooki Dream Machines działają bardzo dobrze (i przede wszystkim stabilnie), zarówno po podłączeniu chłodzenia wodnego, jak i na standardowym chłodzeniu powietrzem.

Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając laptopa do gier? Choć sporo osób nie postrzega tego konkretnego aspektu jako bardzo istotnego, w rzeczywistości duży wpływ na odbiór gier będzie miała zastosowana matryca. Co nam bowiem po kiepskiej jakości wyświetlaczu, który ma bardzo limitowane pokrycie barw, przez co kolory są wyblakłe, a sam obraz mocno wówczas odbiega od tego, do czego dążyli twórcy gier?

Ekran Mini LED

Obecne notebooki do gier coraz częściej korzystają z wysokiej jakości paneli, które na pierwszym miejscu stawiają obsługę szerokiego gamutu DCI-P3, pozwalającego na wprowadzenie znacznie żywszych barw, które mogą być rejestrowane przez ludzkie oko. Dream Machines posiada w swojej ofercie notebooki nowej generacji, gdzie postawiono również na jakość ekranów. Oferują one technologię, nazywaną podświetleniem Mini LED.

Czym jest Mini LED? Jest to system, w którym do podświetlenia za właściwą matrycą stosuje się dodatkową warstwę, składającą się z tysięcy (lub nawet dziesiątek tysięcy) malutkich diod LED (stąd określenie Mini LED). Takie diody mogą znacznie bardziej precyzyjnie sterować podświetleniem, pozwalając przykładowo na lokalne wygaszanie tych fragmentów obrazu, które mają pozostać ciemne oraz mocniej rozświetlić partie, które w domyśle mają być jaśniejsze.

Jakość obrazu, w którym wykorzystywane są diody Mini LED, w rzeczywistości prezentuje poziom znacznie bliższy temu co widzimy na wyświetlaczach OLED. Czerń często prezentuje odpowiednio głęboki poziom, co związane jest z bardzo wysokim współczynnikiem kontrastu statycznego, wielokrotnie przewyższającego to co oferuje klasyczny panel IPS bez wspomagania diodami Mini LED. W dobrze działającym ekranie z podświetleniem Mini LED możemy uzyskać w trybie HDR (który to jest bardzo często wykorzystywany w grach) ponad 1000 nitów, co w połączeniu z umiejętnym działaniem systemu lokalnego wygaszania sprawia, że możemy cieszyć się wówczas obrazem o szerokiej rozpiętości tonalnej, gdzie nadal zachowany jest bardzo duży kontrast pomiędzy najciemniejszymi oraz najjaśniejszymi partiami obrazu. To ostatnie ma bardzo duży wpływ na to, jak faktycznie postrzegamy treści wyświetlane w formacie HDR.

Najwydajniejsze notebooki marki Dream Machines wykorzystują właśnie takie ekrany, więc oprócz najwyższej wydajności możemy się również cieszyć ze świetnej jakości obrazu, co także ma istotny wpływ na to w jaki sposób postrzegamy gry. Takie produkcje jak Horizon Zero Dawn / Forbidden West, God of War Ragnarok, Returnal, gry z serii Assassin’s Creed (począwszy od Origins), Forza Horizon 5 czy The Crew Motorfest – to tylko niektóre przykłady gier, gdzie włączenie HDR potrafi zaowocować znacznie lepszymi wizualiami, zbliżającymi nas do tego jak w prawdziwym świecie postrzegamy oświetlenie oraz różnicę pomiędzy najjaśniejszymi oraz najciemniejszymi elementami otoczenia. To wszystko znajdziemy w wyświetlaczach laptopów Dream Machines, a cała otoczka wizualna jest doprawiona dodatkowo wysoką częstotliwością odświeżania obrazu, na poziomie 240 lub nawet 300 Hz.

Dream Machines rozwija laptopy

Dream Machines to producent, który w ostatnich latach bardzo rozwinął dział notebooków, oferując rozwiązania zarówno dla graczy potrzebujących podstawowych urządzeń, jak również dla entuzjastów, poszukujących maksymalnej, możliwej wydajności. Obecnie polska marka oferuje tak wydajne notebooki, które są wydajniejsze od niejednego komputera stacjonarnego. Firma oferuje również rozwiązania, które pomagają w utrzymaniu absolutnie topowej wydajności przy akceptowalnej kulturze pracy oraz temperaturach.

Mowa oczywiście o systemie chłodzenia wodnego Dream Waterfall. Firma ponadto stawia bardzo mocny nacisk na aspekt dodatków, które z jednej strony nie wpływają stricte na osiągi w grach, ale mają swój niebagatelny wpływ na sam komfort grania oraz ogólnego użytkowania - tutaj mowa o ekranach z podświetleniem Mini LED. Poszukując najlepszego dla siebie rozwiązania, warto zwrócić uwagę również na takie elementy. Wszak wybór odpowiedniego notebooka powinien być przemyślany, aby cieszyć się wysoką wydajnością na lata.

Laptopy, które oferują omawiane wyżej rozwiązania to notebooki Dream Machines RX5080 (bazujące na procesorze Intel Core Ultra 9 275HX oraz karcie NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 175 W), Dream Machines RT5080 (wykorzystujące procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 175 W), Dream Machines RX5090 (Intel Core Ultra 9 275HX oraz NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 175 W) oraz Dream Machines RT5090 (AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 175 W).

Ceny Dream Machines RX5080 startują od 11 699 złotych, gdzie otrzymujemy zestaw z Intel Core Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 GB RAM DDR5 oraz 1 TB SSD. Raptem za 600 zł więcej mamy już dostęp do 32 GB RAM oraz 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. W przypadku Dream Machines RT5080 ceny wahają się od 11 999 złotych (za konfigurację z AMD Ryzen 9 9955HX3D, NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 175 W, 16 GB RAM DDR5 oraz 1 TB SSD PCIe 4.0) do 13 799 złotych (32 GB RAM oraz 2 TB SSD).

Jeśli zależy Wam na topowej karcie graficznej, a więc NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 175 W, to ceny laptopów Dream Machines RX5090 startują od 14 999 złotych (Intel Core Ultra 9 275HX, 16 GB RAM DDR5, 1 TB SSD) do 15 299 złotych (32 GB RAM, 2 TB SSD). W przypadku Dream Machines RT5090 (AMD Ryzen 9 9955HX3D), ceny wahają się od 15 499 złotych (16 GB RAM, 1 TB SSD) do 16 799 złotych (32 GB RAM, 2 TB SSD). Oczywiście wszystkie te notebooki posiadają 16-calowy wyświetlacz QHD+ z podświetleniem Mini LED oraz mają w zestawie system chłodzenia wodnego Dream Waterfall.

(aktualizacja ceny z dnia 21.08.2025)