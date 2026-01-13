Dreame na CES 2026. Opowiedzieli mi o swoich planach

Dreame to nie tylko odkurzacze i roboty sprzątające. Firma stawia na ekosystem urządzeń, który ma usprawnić nasze codzienne funkcjonowanie. Podczas targów CES 2026 miałem okazję zobaczyć nowości producenta oraz zapytać przedstawiciela firmy o plany dotyczące polskiego rynku.

Targi CES 2026 to największe na świecie wydarzenie poświęcone elektronice użytkowej, na które co roku zjeżdżają się najważniejsze firmy technologiczne z całego świata. Wśród nich nie mogło zabraknąć Dreame, które podeszło do sprawy bardzo konkretnie – stoisko producenta należało do największych i najbardziej imponujących na całych targach. Odwiedzający mogli zobaczyć nowości, które wkrótce trafią do sklepów, oraz przetestować sprzęt w praktyce.

Stoisko Dreame robiło ogromne wrażenie również różnorodnością prezentowanych urządzeń. Producent wykracza daleko poza znane odkurzacze i roboty sprzątające, prezentując pełen ekosystem sprzętów domowych. Na miejscu znalazły się m.in. roboty sprzątające, suszarki do włosów, pralki, lodówki, telewizory i monitory, co pokazuje, że marka chce wejść praktycznie w każdy obszar domu – od sprzątania i pielęgnacji po rozrywkę i AGD. Poniżej pokazałem kilka nowości, które moim zdaniem zasługują na szczególną uwagę i powinny was najbardziej zainteresować.

Dreame wyznacza trendy w sprzątaniu

Dreame przede wszystkim kojarzy się z robotami sprzątającymi, a na CES producent zaprezentował nowe modele, które mogą wyznaczać kierunek rozwoju tej kategorii.

W kategorii robotów sprzątających największą uwagę przyciągał model Cyber 10 Ultra – prototypowy model z bionicznym ramieniem, które nie tylko dobiera końcówki do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, ale potrafi też przenosić lekkie przedmioty (do około 0,5 kg). Nowy model pokazuje, jakie trendy mogą pojawić się w robotach sprzątających w kolejnych latach.

Ciekawostką była również seria X60, przygotowana z myślą o trudno dostępnych miejscach. Nowe roboty mają zaledwie 8 cm wysokości, a mimo to oferują moc ssania na poziomie 35 000 Pa. Dzięki temu wjeżdżają pod niskie meble i wyciągają kurz z miejsc, do których zwykłe odkurzacze nie sięgają.

Wśród odkurzaczy pionowych największą uwagę przyciągały modele V30 i V20 Pro, wyposażone w wysuwane ramię umożliwiające dokładne sprzątanie przy krawędziach i listwach. V30 posiada szczotkę OmniX 2.0, która automatycznie dopasowuje się do rodzaju podłogi i ogranicza wkręcanie się włosów. Można było też przyjrzeć się odkurzaczom ze stacjami opróżniającymi, takim jak S50 Station i Z20 Station, które niemal całkowicie eliminują konieczność kontaktu z kurzem.

Roboty do ogrodu, a nawet do basenu

Na stoisku nie zabrakło sprzętów przeznaczonych do utrzymania porządku poza domem.

Dreame A3 AWD Pro to robot koszący, który poradzi sobie w trudnym terenie i na stromych wzniesieniach, co może ułatwić pracę na nierównym podłożu.

Największą nowością były jednak roboty basenowe Z2, które czyszczą nie tylko dno basenu, ale też podwodne stopnie. Rozwiązanie może znacząco ułatwić utrzymanie czystości w większych basenach, gdzie ręczne sprzątanie jest bardzo czasochłonne.

AI wchodzi w branżę beauty

Sekcja Beauty pokazała, że Dreame nie ogranicza się już do odkurzaczy i robotów sprzątających.

Największą ciekawostką Dreame w sekcji Beauty była suszarka Pilot, wykorzystująca technologię AI do automatycznego dopasowania temperatury i siły nawiewu do rodzaju włosów i skóry głowy. Urządzenie oferuje trzy inteligentne tryby pracy – od delikatnego suszenia dla wrażliwej skóry, przez codzienny tryb średniej mocy, aż po najszybszy nawiew – które można przypisać konkretnym użytkownikom.

Sporą ciekawostką może być suszarka Miracle Pro, która dostosowuje temperaturę i siłę nawiewu do rodzaju włosów, chroniąc je przed przegrzaniem. Producent chwali się, że urządzenie wykorzystuje terapię światłem i jonizację, dzięki czemu włosy stają się gładkie, miękkie i mniej elektryzują się podczas suszenia.

Polska jako kluczowy rynek w regionie

Podczas targów CES 2026 miałem okazję porozmawiać z Leo Bu, szefem marketingu Dreame na Europę Środkowo-Wschodnią oraz kraje nordyckie. Zadałem mu kilka pytań dotyczących polskiego rynku i planów związanych z rozwojem marki.

Paweł Maziarz (benchmark.pl): Jak ocenia pan rozwój polskiego rynku w perspektywie regionalnej?

Leo Bu (Dreame): Polska jest jednym z najważniejszych rynków w naszym regionie, co widać po liczbie ludności i znaczeniu gospodarczym. Dlatego traktujemy kraj jako jeden z pierwszych kluczowych rynków. Staramy się zbierać informacje od polskich konsumentów i sprawdzić, jak nasze produkty funkcjonują na tym rynku. Gdy to ustalimy, opracujemy strategię i rozszerzymy ją na inne rynki.

Wskazał pan Polskę jako strategicznie ważny rynek. Jak widzi pan rolę Polski w szerszym rozwoju rynku w Europie Środkowo-Wschodniej w najbliższych latach?

Nasz region jest dość duży – obejmuje Polskę, Europę Środkowo-Wschodnią, a także kraje nordyckie. Muszę jednak powiedzieć, że kraje nordyckie to zupełnie inna specyfika, natomiast Polska jest jednym z najbardziej "typowych" rynków w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polscy konsumenci są bardziej wymagający niż w innych krajach. Dlatego uważam, że jeśli poradzimy sobie z polskimi konsumentami, to znacznie łatwiej będzie nam rozszerzyć działalność na inne rynki, takie jak Węgry, Czechy czy nawet Rumunię.

Już teraz widać, że w 2026 roku, planujemy w Polsce duże działania, więc myślę, że wszyscy powinni uważnie śledzić, co się wydarzy.

Jak ewoluowały oczekiwania konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej wobec innowacyjności, jakości i długoterminowej wartości produktów – czyli produktów trwałych, funkcjonalnych i opłacalnych w dłuższej perspektywie?

Nawet mniej zamożni konsumenci – także mieszkańcy mniejszych miast – nie są już skupieni wyłącznie na szukaniu najtańszych produktów. Coraz częściej poszukują rozwiązań oferujących długoterminową wartość i są skłonni zapłacić nieco więcej za produkty, które taką wartość zapewniają.

To pozytywny trend. Nasze produkty oferują bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz większy komfort użytkowania. Myślę, że jest to bardzo dobrze dopasowane do potrzeb konsumentów w Polsce, a także innych w Europie Środkowej.

Co wyróżnia markę Dreame na rynku inteligentnych domów i buduje jej pozycję w oczach konsumentów?

Na targach prezentujemy więcej urządzeń, a naszą misją jest tworzenie inteligentnego domu. Nie chodzi tylko o to, aby pokazać jedną czy dwie kategorie produktów, jak robią to konkurenci – my chcemy pokazać cały dom w pełni wyposażony naszymi urządzeniami. To jest jedna z naszych największych przewag.

Staramy się również, aby wszystkie urządzenia współpracowały ze sobą płynnie i tworzyły spójną, kompleksową całość. Uważam, że to jest najważniejszy aspekt, który odróżnia nas od konkurencji.

Jak Dreame buduje ścieżkę konsumenta, żeby zaufanie do jednej kategorii produktów przekładało się na korzystanie z całego ekosystemu marki?

W rzeczywistości jest to dla nas dość trudne, ponieważ zwykle, gdy konsument zaufa jednej kategorii produktów, może poczuć, że równie dobrze może sięgnąć po produkty innych marek w kolejnych kategoriach.

Jak wspominałem wcześniej, staramy się oferować "inteligentny dom" i dlatego dbamy o to, aby wszystkie nasze urządzenia łatwo i płynnie ze sobą współpracowały. Dzięki temu, gdy konsument zaufa nam w jednej kategorii, naturalnie przechodzi do korzystania z kolejnych produktów. Kiedy odczuje, że cały system działa spójnie, pojawia się moment pełnego zaufania do marki, czyli do Dreame. W ten sposób chcemy połączyć wszystkie kategorie produktów w jedną, spójną ofertę dla konsumentów.

Jakie są najważniejsze priorytety strategiczne marki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2026 roku?

Jedną z najważniejszych strategii na ten rok jest wprowadzenie większej liczby kategorii produktów na rynek oraz wzmocnienie wizerunku naszej marki. Jak wspominałem, chcemy budować spójny, wiarygodny wizerunek marki, tak aby ludzie mogli nam zaufać. Dlatego planujemy znaczne inwestycje w działania charytatywne w Polsce i innych krajach. Chcemy pokazać, że jesteśmy marką, która inwestuje lokalnie i jednocześnie wprowadza nowe produkty oraz rozwiązania na lokalne rynki.