Fani się doczekali. Nadchodzi 10. generacja Pokémonów

Michał Mielnik
Nintendo Switch 2 dostanie pełnoprawną odsłonę gry Pokémon. Oznacza to, że nadchodzi nowa, 10. generacja stworków. Zobaczymy ją w grach Pokémon Winds oraz Pokémon Waves już w przyszłym roku. 2027 r.

W 30. rocznicę premiery pierwszych gier Pokémon Green i Red w Japonii firma zapowiada kolejny krok dla serii. Pierwsze szczegóły dziesiątej generacji serii obejmują dwie gry: Pokémon Winds i Pokémon Waves. Produkcje mają trafić na Nintendo Switch 2 w 2027 r., a akcja rozegra się w otwartym świecie złożonym z łańcucha wysp.  

Podczas prezentacji Pokémon Presents pokazano podwodne sekwencje oraz trzy nowe startery: trawiastego ptaka Browt, ognistego szczeniaka Pombon i wodną jaszczurkę Gecqua. Znajdziemy je w rozmaitych biomach, od dżungli, przez namorzyny, po jaskinie z lawą. 

Nadchodzi nowa generacja Pokémonów

Wydarzenie poświęcone serii pokazało kilka nowych i obecnych gier, a wśród nich Pokémon Pokopia będąca pomieszaniem świata stworków z założeniami gier pokroju Animal Crossing czy Stardew Valley. Pojawiły się też informacje o tym, że w Pokémon GO będzie jeszcze więcej stworków na każdym kroku. Nową grą, zarówno na smartfonach, jak i na Nintendo Switch i Switch 2 będzie Pokémon Champions, które pozwoli każdemu wcielić się w trenera i rywalizować z innymi osobami o tytuł mistrza Pokémon.

Na sam koniec prezentacji pokazano zapowiedź tego, jak będą wyglądały odsłony Pokémon Winds oraz Pokémon Waves, choć nie pokazano faktycznej rozgrywki, a jedynie materiały na silniku gry.

W pierwszym materiale widać gęste lasy, futurystyczny kurort z wodnymi zjeżdżalniami, namorzynowe rozlewiska i system jaskiń. Oprawa wizualna w dalszym ciągu trzyma się charakterystycznego stylu i z pewnością prezentuje się lepiej, niż w poprzednich odsłonach, ale nie testuje limitów konsoli. Być może dzięki temu udało się umieścić także podwodną eksplorację, która ma rozszerzyć sposób poruszania się między wyspami i urozmaicić zadania w nowym regionie. 

Tak prezentują się startery z gier Pokemon Winds i Pokemon WavesBrowt, Pombon i Gecqua to trio starterów w Pokémon Winds i Pokémon Waves

Nowa odsłona gry zmieni nieco klimat i wygląd przedstawionego świata. Ostatni raz całkowicie nową generację stworków zobaczyliśmy w 2022 roku przy okazji premiery gier Pokémon Scarlet i Violet. Tam przedstawiono region inspirowany Hiszpanią i Portugalią, mechanikę zmiany typu Pokémona oraz linie gatunków Paradox z przeszłości i przyszłości. Na ten moment nie wiemy, czy Pokémon Winds i Pokémon Waves postawią na tak odważne rozwiązania.

