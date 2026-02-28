Xiaomi 17 i 17 Ultra oficjalnie w Polsce. Debiut nowych flagowców

Xiaomi zaprezentowało w Barcelonie nową generację smartfonów z najwyższej półki - serię Xiaomi 17. W jej skład wchodzą dwa modele: Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra, oba opracowane we współpracy z firmą Leica.

Poza podstawowym Xiaomi 17 oraz 17 Ultra, do oferty trafia też Xiaomi Leitzphone - sprzęt stworzony z okazji 5-lecia współpracy Xiaomi z kultową marką Leica. Leitzphone jest telefonem fotograficznym z najwyższej półki - przeznaczonym przede wszystkim dla profesjonalistów.

Design i wykonanie

Xiaomi 17 Ultra to najsmuklejszy i najlżejszy model Ultra w historii marki - ma zaledwie 8,29 mm grubości i waży 218,4 g. Płaska obudowa z subtelną wyspą aparatów dostępna jest w trzech kolorach: White, Black i Starlit Green. Konstrukcja Xiaomi Guardian Structure ze szkłem Shield Glass 3.0 zapewnia o 30 proc. wyższą odporność na upadki względem poprzednika, a urządzenie posiada certyfikat IP68.

Xiaomi 17 to z kolei bardziej kompaktowy wariant - ma 8,06 mm grubości i 191 g wagi - z ultrasmukłymi ramkami o szerokości zaledwie 1,18 mm. Dostępny jest w kolorach: Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue i Black. Oba modele posiadają certyfikat IP68.

Xiaomi 17

Aparaty - we współpracy z Leica

Xiaomi 17 Ultra jako pierwsze urządzenie na świecie wyposażono w 1-calową matrycę główną LOFIC (Light Fusion 1050L), znacznie zwiększającą głębię ostrości i oferującą nową jakość HDR. Drugi aparat to Leica 200 MP (75–100 mm) z mechanicznym zoomem optycznym, który w połączeniu z matrycą główną pozwala uzyskać ekwiwalent ogniskowej 400 mm. Nagrywanie wideo obsługuje formaty Dolby Vision i ACES Log w jakości do 4K 120 fps.

Xiaomi 17 wyposażono w matrycę Light Fusion 950 (1/1,31"). Uzupełnia ją teleobiektyw Leica 60 mm do portretów i makro (od 10 cm) oraz 20-krotny zoom AI Ultra Zoom. Przedni aparat do selfie to jednostka 50 MP z ulepszonym autofokusem.

Xiaomi 17 Ultra z zestawem fotograficznym

Wyświetlacz

Ekrany OLED serii Xiaomi 17 osiągają jasność szczytową 3500 nitów przy adaptacyjnym odświeżaniu 1–120 Hz (LTPO). Zastosowano panel M10, jaśniejszy i bardziej energooszczędny niż w serii Xiaomi 15. Xiaomi 17 Ultra jako dodatkową nowość wprowadza technologię Xiaomi HyperRGB, optymalizującą układ subpikseli.

Wydajność i bateria

Za wydajność obu smartfonów odpowiada procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 z jednostką CPU Qualcomm Oryon 3. generacji. Xiaomi 17 Ultra wyposażono w baterię 6000 mAh z ładowaniem 90 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo. Xiaomi 17 otrzymał ogniwo o pojemności 6330 mAh z szybszym ładowaniem 100 W (przewodowo) i 50 W (bezprzewodowo). Nowa generacja baterii Xiaomi Surge zawiera 16 proc. krzemu, co przekłada się na wyższą gęstość energii.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Na szczególną uwagę zasługuje edycja limitowana Leica Leitzphone powered by Xiaomi - ekskluzywna wersja Xiaomi 17 Ultra wydana z okazji 100-lecia Leica. Urządzenie wyróżnia aluminiowa obudowa z wykończeniem niklowo-anodowanym oraz innowacyjny Leica Camera Ring - fizyczne pokrętło imitujące pracę obiektywu. Oprogramowanie obejmuje tryb Leica Essential, pozwalający odtworzyć styl kultowych aparatów Leica M9 i M3.

Xiaomi Leitzphone

Ceny i dostępność

Xiaomi 17 dostępny jest w dwóch wariantach: 12+256 GB w cenie 4199 zł oraz 12+512 GB w cenie 4699 zł. Xiaomi 17 Ultra oferowany jest w konfiguracjach 16+512 GB (6499 zł) i 16+1 TB (6999 zł). Oba modele trafiły do sprzedaży 28 lutego 2026 roku. Leitzphone wyceniono natomiast na 8999 zł.