Wór nowości od Xiaomi: tablety, smartwatch, słuchawki i AIoT

Norbert Garbarek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Równolegle z premierą flagowych smartfonów Xiaomi 17 marka ogłosiła globalny debiut serii tabletów Xiaomi Pad 8 oraz kilku nowych produktów z AIoT: smartwatcha Xiaomi Watch 5, słuchawek i wiele więcej.

Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro - najsmuklejsze tablety marki 

Seria Xiaomi Pad 8 to według producenta najcieńsze tablety w historii marki. Oba modele - Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro - mają zaledwie 5,75 mm grubości i ważą 485 g. Wyposażono je w wyświetlacz o przekątnej 11,2 cala z rozdzielczością 3,2K, częstotliwością odświeżania 144 Hz i jasnością do 800 nitów. Baterię o pojemności 9200 mAh uzupełnia system HyperOS 3 z funkcjami AI. 

Xiaomi Pad 8 Pro napędza procesor Snapdragon 8 Elite, obsługuje ładowanie 67 W HyperCharge, a jego aparat tylny to jednostka 50 MP (przedni: 32 MP). Dostępny jest w wariancie z matowym szkłem i nanostrukturalną powłoką antyrefleksyjną redukującą odblaski o 44 proc. Pamięć wewnętrzna sięga 512 GB.

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 to model tańszy, wyposażony w Snapdragon 8s Gen 4, ładowanie 45 W oraz aparat 13 MP z przodu i 8 MP z tyłu. Pamięć wewnętrzna wynosi do 256 GB. Seria debiutuje z nowym rysikiem Xiaomi Focus Pen Pro (17,5 g) oraz dedykowanymi klawiaturami i etui. 

Xiaomi Pad 8 dostępny jest w wersjach 8+128 GB i 8+256 GB, a Xiaomi Pad 8 Pro w wersjach 8+256 GB i 12+512 GB. Oba tablety trafiły do sprzedaży 28 lutego 2026 roku w kolorach: Pine Green, Gray i Blue. 

Xiaomi Watch 5 - Wear OS i Google Gemini na nadgarstku 

Xiaomi Watch 5 to pierwszy smartwatch marki z fabrycznie wbudowanym asystentem Google Gemini. Działa pod kontrolą Wear OS 6 i oferuje dostęp do usług Google: Kalendarz, Sklep Play, Mapy i Google Wallet z NFC. Urządzenie wyposażono w czujniki EMG, IMU i PPG do obsługi gestów (odrzucanie połączeń, wyciszanie alarmów, zdalne sterowanie aparatem).

Xiaomi Watch 5

Bateria 930 mAh z technologią Xiaomi Surge i architekturą dwuchipową (Snapdragon W5 Gen 1 + koprocesor BES2800) zapewnia do 6 dni pracy w trybie inteligentnym lub do 18 dni w trybie oszczędzania energii. Obudowa ze stali nierdzewnej, wyświetlacz 1,54 cala i szafirowe szkło z przodu i tyłu dopełniają specyfikację. Smartwatch dostępny jest w kolorach Black i Green. 

Redmi Buds 8 Pro - ANC do 55 dB 

Nowe topowe słuchawki douszne Redmi Buds 8 Pro wyposażono w trzy przetworniki osiowe, wsparcie dla Dolby Audio i autorski system dźwięku przestrzennego Xiaomi. Aktywna redukcja szumów (ANC) sięga 55 dB i adaptuje się do otoczenia w czasie rzeczywistym, próbkując dźwięk 32 000 razy na sekundę. System redukcji AI oparty na trzech mikrofonach pozwala na płynną komunikację nawet przy wietrze do 12 m/s. 

Słuchawki oferują 8 godzin odtwarzania (33 godziny z etui), a 5 minut ładowania wystarczy na 2 godziny słuchania. Obsługują Bluetooth z dwoma urządzeniami jednocześnie i posiadają certyfikat IP54.

Redmi Buds 8 Pro

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W 

Kolejna nowość to magnetyczny powerbank o grubości zaledwie 6 mm i wadze 98 g, który mieści się w kieszeni jak karta płatnicza. Obsługuje bezprzewodowe ładowanie do 15 W (kompatybilne z serią Xiaomi 17) oraz przewodowe przez USB-C - oba porty pozwalają ładować jednocześnie. Obudowa ze stopu aluminium kryje ogniwo 5000 mAh z 16-procentową zawartością krzemu i węgla. Dostępny jest w wariantach kolorystycznych Black, Silver i Orange. 

Xiaomi Tag - lokalizator zgodny z Apple Find My i Google Find Hub 

Xiaomi Tag to pierwszy lokalizator marki Xiaomi. Waży ok. 10 g i posiada certyfikat IP67. Integruje się zarówno z Apple Find My, jak i Google Android Find Hub, umożliwiając zdalne odnalezienie kluczy, torby czy bagażu i wywołanie sygnału dźwiękowego. Wymienna bateria CR2032 ma zapewnić ponad rok pracy. Urządzenie oferuje ochronę przed niechcianym śledzeniem - telefon powiadomi użytkownika, gdy wykryje poruszający się z nim obcy lokalizator.

Xiaomi Tag

Xiaomi Electric Scooter 6 - data sprzedaży do potwierdzenia 

Ostatnia nowość to seria hulajnóg elektrycznych Xiaomi Electric Scooter 6, która obejmuje cztery modele: 6 Lite, 6, 6 Max i 6 Pro. Każdy z nich zaprojektowano z myślą o innym typie użytkownika — od podstawowego po wysokowydajny. Data wprowadzenia do sprzedaży nie została jeszcze podana.

