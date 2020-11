Dobry bezprzewodowy odkurzacz wcale nie musi być drogi. Dobrym przykładem jest tutaj najnowsza propozycja od firmy Dreame - Dreame XR, który zapewnia wysoką skuteczność, a do tego można go kupić w atrakcyjnej cenie.

Bezprzewodowe odkurzacze cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a w ostatnim w czasie można zauważyć znaczy wzrost ofert nowych marek. Wśród nich wyróżnia się chińska firma Dreame, która oferuje produkty z różnych segmentów cenowych. Niegdyś pisaliśmy o modelu Dreame XR. Teraz znowu jest dostępny w niższej cenie.

Dreame XR odkurzacz z innowacyjnym silnikiem

Głównym elementem odkurzacza jest innowacyjny silnik Space 3.0 Turbo Host Precision Motor, który ma zapewniać większą moc ssania i większą efektywność urządzenia (podobno wykorzystano tutaj rozwiązania stosowane w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym).

Producent zastosował także system MES (Motor Electric SmartCool), który gwarantuje wyższą jakość pracy i znacząco dłuższą żywotność baterii. Zastosowana bateria (2500 mAh) ma wystarczać maksymalnie na 60 minut pracy i odkurzenie powierzchni nawet 400m2.



W zestawie znajdziemy szeroką szczotkę do dywanów, miękką szczotkę rolkową, szczotkę 2w1 między innymi do czyszczenia sofy, wąską szczotkę 2w1 do odkurzania szczelin, szczotkę dedykowaną do usuwania roztoczy i alergenów, a także elastyczną miękką rurę do wykorzystania w trudno dostępnych miejscach lub w samochodzie

Dokładne czyszczenie i łatwa obsługa urządzenia

Dreame XR wykorzystuje niezależne silniki do szczotek, co ma przekładać się na wysoką efektywność ssania – urządzenie wyposażono w 5 wymiennych końcówek do różnego rodzaju powierzchni i elastyczną rurę przedłużającą, dzięki czemu nie powinno być problemów nawet z głębokim czyszczeniem dywanów lub trudno dostępnych zakamarków w samochodzie. Producent chwali się, że odkurzacz korzysta z 5-etapowej filtracji cząstek, dzięki czemu usuwa aż do 99,98% zanieczyszczeń.

Użytkownicy powinni docenić łatwość obsługi Dreame XR. Odkurzacz waży zaledwie 1,5 kg i odznacza się ergonomiczną konstrukcją. Stacja ładująca jest kompaktowa, a wszystkie elementy i akcesoria wymienia się jednym ruchem. Producent zastosował także kompleksowy system wygłuszający, który ma zapewniać cichą pracę urządzenia (według specyfikacji maksymalny poziom głośności to 68 dB(A)).

Ile kosztuje Dreame XR? Promocja na odkurzacz Dreame XR

Dreame XR został wyceniony na 383 dolary. Producent przygotował jednak wyjątkową promocję – do piątku 13 listopada do godziny 8:00 odkurzacz można nabyć za połowę ceny (191,49 dolarów). Oferta występuje wyłącznie w sklepie MC Tech.

W trakcie trwania promocji przewidywane są dodatkowe bonusy. 5 osób, które kupią odkurzacz w wyznaczonym terminie, będzie miało szansę otrzymać za darmo telewizor XiaoMi TV. Ponadto, ze 100 pierwszych nabywców Dreame XR zostanie wylosowanych 50 osób, które otrzymają go całkowicie bezpłatnie.

Źródło: Dreame

Tekst powstał we współpracy z MC Tech Store

