Coraz większymi krokami zbliża się premiera nowych procesorów Intela – Comet Lake-S, a co za tym idzie, na rynku pojawią się także nowe płyty główne z serii 400. Niedawno pisaliśmy o modelach ASUS i Biostar, a teraz mamy kilka zdjęć modeli MSI.

Nowe płyty główne pod procesory Intel powinny zainteresować entuzjastów, którzy planują podkręcanie procesora. Według nieoficjalnych przecieków, w ofercie producenta powinny pojawić się także tańsze (i gorzej wyposażone) modele H470, B460 i H410.

MSI MEG Z490 GODLIKE to najbardziej wypasiony model

MEG Z490 GODLIKE ma zaliczać się do najlepszych płyt głównych Z490. Uwagę zwraca nie tylko efektowna stylistyka, ale też mocna sekcja zasilania (16+1+1 fazy) i bogaty zestaw złączy.

Producent przewidział m.in. trzy złącza PCI-Express x16, sześć gniazd SATA i trzy sloty M.2 (+ adapter M.2 Xpander-Z Gen 4). Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. dwa porty Thunderbolt 3 40 Gb/s, karty sieciowe 10G LAN i 2.5G LAN oraz bezprzewodową Wi-Fi 6.

Mała, ale całkiem dobra - MSI MPG Z490M GAMING EDGE WIFI

MPG Z490M GAMING EDGE WIFI to konstrukcja formatu mATX. Mimo mniejszych rozmiarów, producentowi udało się tutaj zmieścić całkiem bogaty zestaw złączy – po dwa złącza PCI-Express x1 i PCI-Express x16, cztery gniazda SATA i dwa M.2 (jedno z nich wyposażono w radiator).

Tylny panel obejmuje m.in. sześć portów USB, wyjścia HDMI i DisplayPort, a także (jak sama nazwa wskazuje) kartę Wi-Fi 6.

MSI MPG Z490 GAMING PLUS to płyta dla graczy z mniej zasobnym budżetem

MPG Z490 GAMING PLUS to najbardziej podstawowa płyta typowo dla graczy. Producent postarał się o efektowną stylistykę i całkiem niezłą funkcjonalność.

Na pokładzie znajdziemy m.in. dwa sloty PCI-Express x16, sześć gniazd SATA i dwa gniazdka M.2 (jedno z nich wyposażono w radiator). Z tyłu wyprowadzono sześć portów USB (w tym jeden typu C) oraz wyjścia HDMI i DisplayPort.

MSI Z490-A PRO – najtańsza płyta główna Z490

Nasze zestawienie kończy model MSI Z490-A PRO, który ma zaliczać się do najtańszych konstrukcji z chipsetem Z490.

Płyta bazuje na projekcie modeli MPG Z490 GAMING PLUS, więc jej funkcjonalność jest identyczna – do dyspozycji oddano m.in. dwa sloty PCI-Express x16, sześć gniazd SATA i dwa M.2.

Płyty główne MSI Z490 – to nie będą tanie rzeczy

Umówmy się, płyty główne Z490 nie wprowadzają rewolucji. Producent zastosował mocniejszą sekcję zasilania oraz dwa złącza zasilające EPS12V (zapewne jest to podyktowane wymaganiami procesorów), ale zestaw złączy pozostał zbliżony względem poprzedniej serii Z390. Największą zmianą wydaje się… nowy design.

Jeżeli zastanawiacie się ile będą kosztować nowe płyty, niestety musimy Was zmartwić – w weekend pisaliśmy, że będą to horrendalnie drogie konstrukcje. MEG Z490 GODLIKE ma kosztować 960 euro, MPG Z490M GAMING EDGE WIFI 250 euro, MPG Z490 GAMING PLUS 210 euro, a Z490-A PRO 200 euro.

Źródło: Twitter @ KOMACHI_ENSAKA

