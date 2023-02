Twórcy filmowej odsłony “Dungeons & Dragons” przechodzą do konkretów, prezentując nowy klip z fragmentami nadchodzącej premiery. Zobaczcie, jak wygląda wskrzeszenie zmarłego w wykonaniu studia stojącego za postacią Baby Yody.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor – wskrzeszenie zmarłego w nowym, komediowym fragmencie filmu

Premiera “Dungeons & Dragons: Złodziejski honor” coraz bliżej. Twórcy uznali więc, że to odpowiedni moment, aby wystartować z promocją nadchodzącego filmu fantasy. Ten, obok serialu aktorskiego i dokumentu, rozwija uniwersum, zorientowane wokół popularnej gry RPG.

Podążając za oficjalnym opisem filmu:

Uroczy złodziejaszek i banda niezwykłych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiej kradzieży, by odzyskać zaginiony relikt, ale sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy zwracają na siebie uwagę niewłaściwych ludzi. »Dungeons & Dragons: Złodziejski honor« przenosi bogaty świat i ducha zabawy legendarnej gry fabularnej na duży ekran w humorystycznej i pełnej akcji przygodzie.

We wspomnianym klipie możecie zobaczyć niezwykle realistyczne efekty użycia zaklęcia “Porozmawiaj ze zmarłymi”. Edgin (Chris Pine), Holga (Michelle Rodriguez), Simon (Justice Smith) i Doric (Sophia Lillis) już chwilę później mogą jednak odłożyć strach na bok. Mimo dość niefortunnego obrotu spraw koniec końców wyszło bowiem całkiem zabawnie. Przekonajcie się sami:

Co ciekawe, zwłoki grające pierwsze skrzypce w ukazanym fragmencie “Dungeons & Dragons” nie są owocem pracy z CGI, ale praktycznymi efektami, za którymi stoi studio Legacy Effects – to samo, które odpowiada za wygląd Baby Yody w “The Mandalorian”.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor – obsada i twórcy

Reżyserią i scenariuszem do filmu zajęli się Jonathan Goldstein i John Francis Daley. Ich założeniem było stworzenie produkcji, w której odnajdą się zarówno zagorzali fani tytułu, jak i widzowie niemający wcześniej z nim styczności.

W obsadzie znaleźli się zaś Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis i Hugh Grant.

Kiedy premiera?

“Dungeons & Dragons: Złodziejski honor” zadebiutuje w polskich kinach 14 kwietnia tego roku.

Źródło: IGN