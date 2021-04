Krótkie timelapsy od Google pomogą nam zrozumieć, jak zmieniła się nasza planeta w ciągu ostatnich kilku dekad.

Google Earth nie trzeba nikomu przedstawiać, przez ostatnie 15 lat miliardy internautów korzystały z tej trójwymiarowej repliki świata. I chociaż nie jest tak często aktualizowane jak Google Maps, Google Earth doczekało się ciekawej nowości, największej od 2017 roku.

Timelapse w Google Earth

Google połączyło 24 miliony zdjęć satelitarnych z ostatnich 37 lat w timelapsy, które pokazują zmieniającą się Ziemię. Co umożliwia spojrzenie na naszą planetę z zupełnie nowej perspektywy – upływającego czasu.

Wystarczy wejść na stronę g.co/Timelapse, gdzie w wyszukiwarce można znaleźć dowolne miejsce i obejrzeć jak zmieniało się przez lata, albo wybrać jedną z pięciu wycieczek z przewodnikiem. Dodatkowo na stronie g.co/TimelapseVideos znajduje się ponad 800 filmów poklatkowych w 2D i 3D do użytku publicznego.

Warto samemu zobaczyć jak upływ czasu wpłynął na naszą planetę w ostatnich dekadach. Na timelapsach widać nie tylko efekty postępującej urbanizacji, ale też pożarów, wycinania lasów czy wzrostu temperatury.

Dzięki zdjęciom satelitarnym zebranym w krótką animację możemy dokładniej przyjrzeć się skutkom zmian klimatu, które wielu osobom wciąż mogą wydawać się odległe lub ciężkie do wyobrażenia.

„Jeśli chcemy sprostać wyzwaniom klimatycznym, najważniejsze jest to, abyśmy wyciągnęli te informacje z publikacji naukowych i przekazali je opinii publicznej, aby mogła dokonać pozytywnych zmian w swoich lokalnych obszarach" - uważa Liza Goldberg, studentka Uniwersytetu Stanforda prowadząca program pomagający w nauczaniu studentów z całego świata o zmianach klimatycznych.

Największy film poklatkowy na świecie

Google twierdzi, że Timelapse w Google Earth to najprawdopodobniej największy film o naszej planecie. Powstał z ponad 24 milionów zdjęć satelitarnych z lat 1984-2020, ważących 20 petabajtów (1 petabajt to 1000 terabajtów). Skompilowanie ich w wideo o rozdzielczości 4,4 terapikseli (1 terapiksel to 1 milion megapikseli) zajęło ponad dwa miliony godzin przetwarzania na tysiącach maszyn w Google Cloud. To równowartość 530 tysięcy filmów w rozdzielczości 4K. Do osiągnięcia tego celu niezbędna była współpraca z NASA i Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), dzięki czemu w projekcie wykorzystano obrazy z satelitów Sentinel i Landsat.

Google zapowiada, że co roku będą pojawiać się nowe timelapsy w Google Earth. Umożliwi to obserwację zmian na Ziemi przez następną dekadę. Teraz namawia do korzystania z Timelapse w Google Earth, aby dokładniej przedstawić problemy naszej planety i lepiej je zrozumieć. Animacje mogą być niezwykle przydatne organizacjom i naukowcom podczas prezentacji czy też nauczycielom, którzy chcą pokazać swoim uczniom zmiany zachodzące na Ziemi od dziesięcioleci.

Źródło: Google

Warto zobaczyć również: