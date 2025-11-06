Wyciekła specyfikacja nowych procesorów Intela. Jedna rzecz może niepokoić

Procesory Intel Panther Lake oficjalnie zadebiutują dopiero w przyszłym roku, jednak już teraz w sieci pojawiają się przecieki na temat nowych jednostek — poznaliśmy specyfikację nadchodzących modeli.

Nowa generacja procesorów Intela ma tchnąć powiew świeżości na rynku laptopów. Według zapowiedzi z Intel Technology Tour nowe jednostki przyniosą całkowicie przeprojektowaną architekturę, która przełoży się na wyższą wydajność oraz lepszą efektywność energetyczną.

Do tej pory Intel nie ujawniał ani nazw, ani specyfikacji nadchodzących modeli. Nie oznacza to, że nie poznamy ich przed premierą. W sieci pojawiły się przecieki, które uchylają rąbka tajemnicy na temat planowanych układów.

Nowe procesory Intel

Procesory Intel Panther Lake bazują na nowej architekturze wykorzystującej hybrydowe połączenie rdzeni – wydajnych P-Core (Cougar Cove) oraz energooszczędnych E-Core i LP E-Core (Darkmont). W nowych jednostkach zastosowano również zintegrowany układ graficzny Xe3.

Według użytkownika Jaykihn, Intel ma w planach kilkanaście modeli, które będą różnić się konfiguracją rdzeni oraz układem graficznym. Wersje U mają charakteryzować się niższymi limitami mocy i trafić do kompaktowych laptopów, natomiast wersje H będą oferować wyższe limity i znajdą zastosowanie w wydajniejszych konstrukcjach.

Model Konfiguracja rdzeni

(P / E / LP E) Taktowanie (max) GPU TDP (max) Core Ultra X9 388H 4+8+4 5,1 GHz Arc B390 (12 Xe) 25 W (65/80 W) Core Ultra X9 386H 4+8+4 4,9 GHz Arc B390 (12 Xe) 25 W (65/80 W) Core Ultra X7 368H 4+8+4 5,0 GHz Arc B390 (12 Xe) 25 W (65/80 W) Core Ultra X7 366H 4+8+4 4,8 GHz Arc B390 (12 Xe) 25 W (65/80 W) Core Ultra X7 358H 4+8+4 4,8 GHz Arc B390 (12 Xe) 25 W (65/80 W) Core Ultra X7 355H 4+8+4 4,7 GHz Arc B390 (12 Xe) 25 W (65/80 W) Core Ultra X5 338H 4+4+4 4,7 GHz Arc B370 (10 Xe) 25 W (65/80 W) Core Ultra X5 336H 4+4+4 4,6 GHz Arc B370 (10 Xe) 25 W (65/80 W) Core Ultra 7 365U 4+0+4 4,8 GHz HD (4 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra 5 355U 4+0+4 4,7 GHz HD (4 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra 5 335U 4+0+4 4,6 GHz HD (4 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra 5 325U 4+0+4 4,5 GHz HD (4 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra 3 332U 2+0+4 4,4 GHz HD (2 Xe) 25 W (55 W) Core Ultra 3 322U 2+0+4 4,4 GHz HD (2 Xe) 25 W (55 W)

Taktowania nie imponują

Warto zauważyć, że nowe procesory działają przy stosunkowo niskich częstotliwościach taktowania – większość modeli nie osiąga nawet 5 GHz. Dla porównania, układy Core 13. i 14. generacji pracowały ze znacznie wyższymi taktowaniami, co jednak wiązało się z bardzo wysokimi limitami mocy.

Prawdopodobnie wynika to z chęci zachowania wysokiej efektywności energetycznej. Według źródła, układy Panther Lake mogą mocno się nagrzewać przy maksymalnym obciążeniu i wysokich częstotliwościach taktowania. Źródła wskazują, że właśnie z tego powodu w laptopach mają przeważać warianty o niższych zegarach i niższym TDP (co znowu może negatywnie odbić się na wydajności) Czekamy jednak na konkrety - nowe układy i laptopy mają zadebiutować na począku 2026 r.