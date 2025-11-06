MOVA szykuje hitowe promocje na Black Friday

Marka MOVA przygotowała na tegoroczny Black Friday wyjątkowe obniżki cen swoich zaawansowanych robotów sprzątających. Rabaty sięgają nawet 54%, co daje szansę na zakup świetnych urządzeń w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Materiał sponsorowany przez MOVA

Zbliżający się Black Friday to doskonała okazja dla osób planujących zakup robota sprzątającego lub inne inteligentne urządzenia. Marka MOVA, która w ostatnim czasie mocno zaznaczyła swoją obecność na polskim rynku, przygotowała szeroki wachlarz promocji na swoje urządzenia. Oferta obejmuje zarówno flagowe modele z najwyższej półki, jak i przystępne cenowo rozwiązania dla mniej wymagających użytkowników.

Seria V – technologia przyszłości w zasięgu ręki

Absolutnym hitem promocji jest MOVA V50 Ultra Complete – jeden z najbardziej zaawansowany model w ofercie marki. To urządzenie z najwyższej półki zostało wycenione katalogowo na 5999 zł, a podczas Black Friday będzie dostępne z rabatem sięgającym 42%. Wersja Complete wyróżnia się rozszerzonym pakietem akcesoriów, w tym dodatkowymi mopami (6 par), filtrami, workami na kurz oraz butelką środka czyszczącego.

Co wyróżnia ten model? Przede wszystkim rekordowa siła ssania 24 000 Pa oraz innowacyjny system StepMaster™, który pozwala robotowi pokonywać przeszkody o wysokości aż do 6 cm – w tym podwójne progi. To rozwiązanie eliminuje konieczność ręcznego przenoszenia urządzenia między pomieszczeniami.

Technologia FlexReach™ sprawia, że szczotka boczna i mop wysuwają się na 4 cm, docierając do miejsc normalnie niedostępnych dla robotów. System FlexiPress Mop Pad™ z pływającym uchwytem mopa reguluje kąt do 5°, zapewniając ściślejszy kontakt z nierównymi powierzchniami. Nakładki mopujące obracają się z prędkością 260 obrotów na minutę, wywierając nacisk 8N na podłogę.

Nieco tańszą alternatywą jest MOVA V50 Ultra (sugerowana cena katalogowa 5549 zł), który oferuje te same zaawansowane funkcje co wersja Complete, ale z podstawowym zestawem akcesoriów. Podczas Black Friday będzie dostępny z rabatem wynoszącym 41%.

Seria Z z jeszcze lepszym myciem podłóg

Dla osób szukających czegoś innego, MOVA przygotowała model Z50 Ultra (cena katalogowa 5099 zł) z rabatem 47% – to jedna z najwyższych obniżek w całej ofercie Black Friday. Ten robot wyróżnia się przełomową technologią HydroSync™ z systemem ciągłego obiegu świeżej wody.

Co to oznacza w praktyce? Specjalny system grzania utrzymuje wodę w stałej temperaturze 36°C, co przyspiesza rozpuszczanie plam i zwiększa skuteczność czyszczenia. Rolkowy mop jest stale spryskiwany świeżą wodą, podczas gdy brudna woda jest zbierana – dzięki temu zabrudzenia nie są rozmazywane po podłodze.

Innowacyjny mechanizm napuszania mopa o prędkości 70 RPM przeciwdziała spłaszczaniu się włókien, poprawiając absorpcję brudu oraz usuwanie plam o 167% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami z podwójnymi mopami obrotowymi.

Robot Z50 Ultra oferuje siłę ssania 19 000 Pa i jest wyposażony w stację dokującą, która myje mop gorącą wodą o temperaturze 75°C oraz suszy go ciepłym powietrzem. Bateria 6400 mAh pozwala na sprzątanie do 140 m² na jednym ładowaniu.

Seria P – wydajność w przystępnej cenie

Dla osób poszukujących sprawdzonej jakości w bardziej przystępnej cenie, MOVA przygotowała modele z serii P. MOVA P50 Pro Ultra (sugerowana cena katalogowa 4249 zł) będzie dostępny z rabatem 41%.

To flagowy model serii P, oferujący siłę ssania 19 000 Pa oraz zaawansowaną stację czyszczącą z systemem konserwacji automatycznej. Robot wyposażony jest w szczotkę CleanChop do skuteczniejszego zbierania włosów i zapobiegania ich plątaniu. Model posiada prestiżowy certyfikat TÜV SÜD, potwierdzający skuteczność sprzątania krawędzi i narożników.

Jeszcze bardziej przystępnym rozwiązaniem jest MOVA P50 Ultra (cena katalogowa 3339 zł), który podczas Black Friday będzie dostępny z największym rabatem wynoszącym 46%. To doskonały wybór dla osób, które chcą wejść w świat zaawansowanych robotów sprzątających bez nadmiernego obciążenia budżetu.

Model ten oferuje potężną siłę ssania 19 000 Pa, technologię FlexReach™ do czyszczenia trudno dostępnych miejsc oraz stację dokującą z workiem na kurz o pojemności 3,2 litra, który wymaga opróżniania zaledwie raz na 75 dni.

Co wyróżnia roboty MOVA?

Wszystkie promowane modele łączy kilka wspólnych cech, które sprawiają, że MOVA wyróżnia się na tle konkurencji:

Zaawansowane stacje dokujące – większość modeli oferuje pełną automatyzację konserwacji: automatyczne opróżnianie, mycie mopa gorącą wodą (od 75°C do 80°C w zależności od modelu), suszenie gorącym powietrzem, uzupełnianie wody oraz dozowanie detergentu.

Technologia FlexReach™ – wysuwane mopy i szczotki boczne pozwalają dotrzeć do miejsc normalnie niedostępnych dla robotów, takich jak przestrzenie pod meblami czy głębokie narożniki.

Systemy ochrony dywanów – wszystkie modele posiadają funkcję podnoszenia mopów i szczotek, co chroni dywany przed zamoczeniem podczas czyszczenia.

Inteligentna nawigacja – zaawansowane systemy wykrywania przeszkód i mapowania pozwalają na precyzyjne planowanie trasy sprzątania i omijanie przedmiotów.

Gdzie szukać promocji?

Promocje Black Friday od MOVA będą dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych partnerskich, jak i na oficjalnej stronie internetowej marki. Warto śledzić ofertę, ponieważ przy tak wysokich rabatach najpopularniejsze modele mogą szybko się wyprzedać.

Poza robotami sprzątającymi, MOVA oferuje także inne produkty dla inteligentnego domu, więc podczas Black Friday każdy powinien znaleźć coś dla siebie – od zaawansowanych rozwiązań dla entuzjastów technologii po przystępne cenowo urządzenia dla osób rozpoczynających przygodę z automatyzacją sprzątania.

Tegoroczna oferta Black Friday od MOVA to doskonała okazja do zakupu zaawansowanego robota sprzątającego w naprawdę atrakcyjnej cenie. Rabaty sięgające nawet 54% sprawiają, że modele, które dotychczas mogły wydawać się poza zasięgiem budżetu, stają się realną opcją do rozważenia.

Niezależnie od tego, czy szukasz najnowocześniejszego modelu z serii V z siłą ssania 24 000 Pa, innowacyjnego Z50 Ultra z technologią HydroSync™, czy bardziej przystępnego rozwiązania z serii P – w ofercie MOVA znajdziesz urządzenie dopasowane do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Materiał sponsorowany przez MOVA