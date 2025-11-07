vivo X300 z rekordowym startem. Mocny debiut serii premium

Seria vivo X300 notuje ponad 500 proc. wzrostu sprzedaży w pierwszych 48 godzinach względem X200. Firma podaje, że szczególnie dynamicznie rośnie popyt w Polsce.

Jak deklaruje vivo, "w ciągu pierwszych 48 godzin od startu sprzedaży nowe modele odnotowały ponad 500% wzrost sprzedaży w porównaniu z serią X200." Tak wysoka dynamika otwarcia potwierdza umocnienie marki w segmencie premium, a klienci reagują na ofertę łączącą innowacje foto i promocję w sprzedaży.

Fotografia mobilna z ZEISS i 200 Mpix

Seria rozwija współpracę z ikoną optyki - ZEISS. Seria X300 ma 200-megapikselowy aparat Ultra-Clear. Jak deklaruje producent, aparat ma uchwycić każdy detal, "od kropli deszczu po promienie zachodzącego słońca".

Vivo X300 Pro wyposażono w dodatkowy aparat główny 50 Mpix ZEISS Gimbal-Grade. Zastosowanie stabilizacji i optyki ma dawać ostre ujęcia nawet przy ruchu oraz szczegółowe kadry przy trudnym świetle.

Przedni aparat w serii vivo ma 50 Mpix i szeroki kąt ZEISS Ultra Wide-Angle. Producent akcentuje wsparcie AI, które ma poprawiać portrety i światło, tak by wyglądały naturalnie, bez dodatkowych filtrów. To element, który wyróżnia serię w fotografii mobilnej.

Pora na 4K, wydajność i szybkie ładowanie

Oba modele nagrywają wideo w 4K 120 fps, co ma pozwalać tworzyć wideo jak z planu filmowego. Dual-View Video z kolei pozwala jednocześnie użyć kamer z przodu i z tyłu. W jednym kadrze można pokazać akcję oraz reakcję, co ułatwia tworzenie ujęć reportażowych i materiałów do mediów społecznościowych.

Urządzenia działają na OriginOS, który ma łączyć płynność działania z funkcjami AI. Procesor Dimensity 9500 współtworzony z MediaTek z kolei ma gwarantować wydajność i energooszczędność.

Z kolei nwy BlueVolt Battery zapewnia szybkie ładowanie 90W i długą żywotność. Obudowa Unibody 3D Glass Design z matowym coral velvet glass łączy smukłą formę i chwyt.

Produkty dostępne są obecnie w Media Expert w specjalnej ofercie. vivo X300 Pro kosztuje 5 999 zł (Media Expert feruje rabat 500 zł) w zestawie ze słuchawkami vivo TWS 3e i ładowarką 90W. Za vivo X300 trzeba zaś zapłacić 4 699 zł (ale Media Expert znów przychodzi z rabatem, tym razem 200 zł) i tym samym zestawem akcesoriów. Promocje, według producenta, nadal trwają.