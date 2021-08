Przyszły tydzień powinien być bardzo obfity, jeśli chodzi o zapowiedzi nowych tytułów oraz prezentacje tych, które już powstają. Nie inaczej będzie w przypadku Dying Light 2, bowiem Techland zaprezentuje nam kolejny odcinek z serii Dying 2 Know.

Dying Light 2 – kolejny pokaz przybliży nam parkour i walkę

Studio Techland nie zwalnia tempa i regularnie publikuje nowe materiały, które przybliżają nam chociażby, z czym przyjdzie nam się zmierzyć w Dying Light 2. Choć wiemy już co nieco na temat fabuły, to wciąż nie znamy wielu szczegółów, jeśli chodzi o jedne z ważniejszych aspektów gry – parkour i walka. Na szczęście wkrótce ma się to zmienić, bowiem studio zapowiedziało, że już 26 sierpnia o godzinie 20:00 odbędzie się kolejna prezentacja, podczas której lead game designer – Tymon Smektała – opowie nam więcej właśnie o parkourze i walce. Poniżej natomiast możecie obejrzeć oficjalny zwiastun oraz materiał z rozgrywki:

Zobacz oficjalny zwiastun Dying Light 2:

Zobaczy oficjalny gameplay z Dying Light 2:

Kiedy premiera Dying Light 2?

Podczas pokazu, twórcy opowiedzą skąd czerpali inspiracje, jeśli chodzi o bronie, z których będziemy korzystać w Dying Light 2. Standardowo, nie zabraknie również nowych materiałów z rozgrywki. Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2 zadebiutuje 7 grudnia 2021 roku. Gra trafi na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Prezentacje będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale studia Techland w serwisie Twitch.

Źródło: Dying Light, Inf. własna