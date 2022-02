Choć swoją premierę Dying Light będzie miał 4 lutego 2022 roku, to w sieci już pojawią się pierwsze recenzje. I cóż, jak to w przypadku recenzji bywa – jedni wychwalają, a inni krytykują aż do bólu.

Już od dłuższego czasu było wiadomo, że luty jawił się jako najbardziej wyczekiwany miesiąc dla wszystko fanów elektronicznej rozrywki. Wszak nie można przecież przejść obojętnie koło takich produkcji jak Sifu, Total War: Warhammer III, Horizon Forbidden West, czy Elden Ring. W tym gąszczu premier znalazło się również miejsce dla jednej z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji – Dying Light 2. Choć gracze muszą poczekać jeszcze kilka dni, aby przetestować nowe dzieło Techlandu, tak recenzenci już mieli okazję spędzić trochę czasu z grą. Zobaczcie zatem sami jak wyglądają pierwsze recenzje Dying Light 2:

Pierwsze recenzje Dying Light 2:

Benchmark.pl – 4.8/5

VG247 - 4/5

Game Informer - 9.5

CGMagazine - 9

Dual Shockers - 9

IGN - 8.5

PC Gamer - 84/100

Wccftech - 8

Destructoid- 7.5

TechRaptor - 7

Push Square - 7

Shacknews - 7

GameSpot - 6

PCgamesN - 6

Games Radar - 3.5/5

Screen Rant - 3.5/5

GameRant - 3.5/5

Hardcore Gamer 3.5/5

The Guardian - 2.5/5

Świetny parkour i sporo błędów

Recenzenci ganią przede wszystkim Dying Light 2 i sam Techland za masę błędów technicznych. Fakt, spora część z nich to błędy, ktore nie mają większego wpływu na rozgrywkę (zbugowane zwłoki, czy przedmioty).

Nie oznacza to jednak, że gra uniknęła tych istotniejszych – do te grona należy chociażby zawieszanie czy wyłączanie się produkcji oraz zbugowane postaci zwłaszcza w epilogu. Większość natomiast zgodnie wychwala parkour określając go mianem najlepszego elementu gry, co raczej nas nie powinno dziwić.

Na szczęście Techland szybko zainterweniował i wraz premierą zadebiutuje również nowy patch, który większość tych błędów ma wyeliminować.

Jeśli zaś chodzi o grafikę i fabułę tutaj zdania są bardzo podzielone i pewnie takie też będą w momencie, gdy gra zadebiutuje na rynku. A stanie się to już 4 lutego 2022 rokuna PC, PS4, PS5 oraz Xbox Series X/S.

No to teraz przyznać się – kto już w piątek ma zamiar wybrać się na przygodę do The City? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: VG 247, Informacja własna