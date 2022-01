Już za kilka dni odbędzie się premiera Dying Light 2 Stay Human. Na ostatniej prostej twórcy przekonują, że warto będzie sięgnąć także po wersje na konsole poprzedniej generacji.

Nowy gameplay z Dying Light 2 Stay Human

Po uporaniu się z wszystkimi problemami, Techland dość intensywnie zabrał się za kampanię promującą Dying Light 2 Stay Human. Ostatnio potwierdzono między innymi, że kupujący wersje na PlayStation 4 i Xbox One będą mogli skorzystać z opcji darmowej aktualizacji do wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wśród licznych materiałów wideo brakowało jednak tych, które prezentowałyby rozgrywkę na konsolach poprzedniej generacji. Aż do teraz.

Rodzimy producent pokazał kilkuminutowy gameplay, który skupia się na wycinkach zabawy z PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X i Xbox One. Wprawdzie nie mówi nam to tyle, ile powiedzą dokładne testy, ale całość wygląda całkiem obiecująco i daje nadzieje, że obietnice zostaną zrealizowane. A przypomnijmy, że mówiły one o dobrym działaniu gry na każdej platformie docelowej. Przywoływano nawet losy Cyberpunk 2077 z zapewnieniami, że tutaj takich problemów nie będzie.

Premiera Dying Light 2 Stay Human już naprawdę blisko

Długo nie będziemy czekać (bo w sumie już się wyczekaliśmy) na możliwość sprawdzenia Dying Light 2 Stay Human na własnym sprzęcie. Premiera gry odbędzie się 4 lutego.

Już wcześniej zapewniano, że Dying Light 2 Stay Human będzie zakupem na lata. Twórcy obiecali wsparcie przez minimum 5 lat i nie chodzi tutaj o wydawanie poprawek, ale o nową zawartość rozbudowującą grę. Czego dokładnie można się spodziewać? Póki co dano jedynie małą zajawkę szykowanych atrakcji. Na pierwszy plan wysuną się zapewne fabularne rozszerzenia (pierwsze zostanie wydane już latem), chociaż akurat one będą płatne. Już bez dodatkowych wydatków gracze otrzymają bronie, kolejnych przeciwników czy różnego rodzaju wydarzenia i wyzwania.

Źródło: Dying Light