Dying Light 2, to prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier, jeśli chodzi o produkcje rodem z Polski. Choć nie mieliśmy za dużo okazji, aby ujrzeć grę na własne oczy, to wkrótce może się to zmienić!

Prezentacja Dying Light 2 już w ten czwartek!

Od momentu pierwszej zapowiedzi Dying Light 2 minęło już sporo czasu. Od tamtego czasu sytuacja z dnia na dzień zmieniała się diametralnie: to twórcy zapowiadali, że gra zadebiutuje jeszcze w 2020 roku, aby później ogłosić, że przesuwają datę premiery na nieokreślony termin, żeby w końcu poinformować, że jest spora szansa na to, że gra trafi do nas w 2021 roku. W tych wszystkich zapowiedziach, brakuje tylko jednego: dłuższej prezentacji z rozgrywki. Na szczęście, to wszystko może się zmienić już w ten czwartek tj. 27 maja 2021 roku, bowiem Techland oficjalnie ogłosił, że planuje prezentację, która poświęcona będzie właśnie Dying Light 2.

Gdzie oglądać prezentację Dying Light 2?

Prezentację poświęconą grze będziecie mogli obejrzeć pod tym linkiem. Pokaz startuje o godzinie 21:00 polskiego czasu. Warto tutaj przypomnieć, że również w ten sam dzień ma odbyć się pokaz House of Ashes oraz Horizon: Forbidden West, który obejrzymy w ramach kolejnego odcinka State of Play. Dying Light 2 zmierza na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Źródło: Game Informer