Dyson 360 Vis Nav – jego nazwa może i nie jest zbyt zachęcająca, ale kryje się za nią naprawdę intrygujący robot odkurzający. Pod względem mocy ssania i uniwersalności dorównywać ma tradycyjnym odkurzaczom.

Dyson 360 Vis Nav chce zastąpić odkurzacz

Znany z produkcji wysokiej jakości odkurzaczy pionowych Dyson chce wreszcie zacząć liczyć się także na rynku „automatów”. Jego nowy robot odkurzający może mu na to pozwolić. Kluczowym elementem, a zarazem największym atutem modelu Dyson 360 Vis Nav jest silnik, który osiąga prędkość 110 000 obrotów na minutę.

Według autorów urządzenia, taki silnik pozwala na sześciokrotnie większą siłę ssania niż w przypadku konkurencyjnych modeli. W praktyce oznacza to, że siła ssania jest zbliżona do tej, którą oferują tradycyjne odkurzacze.

Mocny, uniwersalny i sprytny

Nowy robot Dysona ma być również niezwykle uniwersalny. Wyposażony jest w szczotkę „potrójnego działania”: miękki nylon sprawdza się w czyszczeniu twardych podłóg, antystatyczne włókna węglowe – w zbieraniu drobnego kurzu, a sztywne nylonowe włosie – w usuwaniu zabrudzeń z dywanów. Ponadto, urządzenie ma wysuwane ramię, które umożliwia efektywne sprzątanie ścian i krawędzi.

Kolejnym atutem jest obiektyw typu rybie oko zamontowany na górze urządzenia. Jego zadaniem jest skuteczne odnajdywanie punktów orientacyjnych w otoczeniu. Dzięki temu robot wie, jak sprawnie poruszać się po pomieszczeniach. Z kolei dzięki wbudowanym diodom LED urządzenie radzi sobie również nawet przy słabym oświetleniu. Dopełnieniem całości jest zestaw 26 czujników odpowiadających za wykrywanie przeszkód na drodze.

Ile kosztuje Dyson 360 Vis Nav?

Minusy można wymienić dwa. Pierwszym jest stosunkowo krótki czas działania (do 50 minut), ale na szczęście robot sam wraca do stacji, by podładować akumulatory, a następnie kontynuuje sprzątanie w miejscu, w którym przerwał. Drugim – wysoka cena. Dyson 360 Vis Nav kosztuje około 1600 dolarów, więc w Polsce należy przygotować się na koszt na poziomie 7 albo i 8 tysięcy złotych. Cóż, Dyson nigdy nie był tani.

