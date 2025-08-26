Gry na konsole

Jak zwrócić grę w PS Store? Sony wreszcie ułatwia procedurę

Sebastian Barysz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Sony idzie graczom na rękę i ułatwia procedurę zwrotu gier w PlayStation Store. Proces odzyskania środków będzie teraz przebiegać znacznie sprawniej, niż dotychczas.

Refundacja gier w PlayStation Store to proces, który wystawiał na próbę cierpliwość wielu graczy. “Wystawiał”, ponieważ w tej kwestii nastąpiły zmiany i to bardzo pozytywne. Sony upraszcza refundację – wystarczyło dodać jedną opcję, by skrócić formalności.

Zwroty gier w PS Store – jest dużo łatwiej

Usprawnienie polega na tym, że Sony dodało wreszcie odpowiednią opcję “Poproś o zwrot środków” w PlayStation Store, zarówno w wersji konsolowej, jak i aplikacji. Tylko tyle i aż tyle. Oznacza to, że gracz nie musi już rozmawiać z obsługą klienta, a dla wielu będzie to olbrzymie udogodnienie.

W aplikacji PS App należy nacisnąć przycisk menu PS Store w prawym górnym rogu. Następnie należy wejść w “Historię transakcji”. Teraz pozostaje wybrać daną pozycję i poprosić o zwrot. W wersji konsolowej procedura wygląda podobnie, z tą różnicą, że po wejściu w “Historię transakcji” należy potem wybrać “kwalifikujące się transakcje”.

W razie jakichkolwiek problemów, asystent klienta PlayStation jest nieustannie do dyspozycji.

“Możesz również skorzystać z naszego asystenta online (w prawym dolnym rogu ekranu), aby dowiedzieć się, czy Twój zakup kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy.” – informuje PlayStation.

14 dni na zwrot

Cała reszta, czyli wymogi, pozostają bez zmian. Wniosek o zwrot środków musi być złożony w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. Dodatkowo, zawartość – czyli gra lub DLC – nie mogła zostać ani pobrana ani przesłana strumieniowo.

Źródło: PlayStation

