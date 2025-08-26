Elon Musk ma problem. Chodzi o jego gamingowy projekt xAI

Ambicje Elona Muska sięgają nie tylko sztucznej inteligencji, ale i gier komputerowych. Miliarder ogłosił, że planuje otworzyć studio gier działające w ramach firmy xAI. Problem polega na tym, że marka o podobnej nazwie już istnieje – chodzi o platformę gamingową Ethereum Xai.

W listopadzie ubiegłego roku Elon Musk zadeklarował, że chce tworzyć gry i to nie byle jakie. Mają one wpisać się w hasło “make games great again”. Zanim miliarder zacznie tworzyć gry, musi najpierw otworzyć studio, a takie właśnie ma powstać w ramach firmy xAI. I tu zaczynają się schody.

xAI kontra Xai

Twórcy platformy Ethereum Xai – firma Ex Populus – pozwali xAI Elona Muska za naruszenie znaku towarowego i zwrócili się do sądu federalnego z prośbą o zmuszenie miliardera do zmiany nazwy xAI. Zdaniem twórców Ethereum Xai, ogłoszenie Elona Muska zrodziło niemałe zamieszanie w kontekście gier.

Prawnicy firmy podkreślają, że przez Elona Muska doszło do olbrzymiego chaosu. Agregatory treści myliły obie marki, podobnie jak internauci, którzy byli przekonani, że Xai oraz xAI są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Nawet Grok – chatbot Elona Muska – mylił te dwa pojęcia i informował użytkowników X, że obie marki są kontrolowane przez Muska.

Elon Musk pójdzie na ustępstwa?

Firma Ex Populus złożyła więc skargę do federalnego sądu w północnej Kalifornii. Celem jest zmuszenie firmy Elona Muska do tego, aby zaprzestała używać jakichkolwiek słów lub symboli, które mogłyby wprowadzać w błąd w kontekście zarejestrowanego znaku towarowego Xai.

Zażądano również odszkodowania karnego i zwrotu zysków uzyskanych przez firmy Elona Muska w wyniku domniemanego naruszenia. Teraz pozostaje czekać na rozwój wydarzeń.

Źródło: Yahoo Finance