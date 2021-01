Niełatwo wyróżnić najbardziej oczekiwane produkcje Netflixa w 2021 roku, a to dlatego, że ma być ich prawdziwe zatrzęsienie. Spróbowaliśmy jednak sporządzić listę tych, które najmocniej rozpalają naszą wyobraźnię. Oto te tytuły, które mają szansę rzucić nas na kolana!

Netflix szykuje dla nas rok, którego nie zapomnimy

Netflix wie dobrze, że pandemia to jego dobra przyjaciółka, która skutecznie przykuwa ludzi do telewizora, i pewnie właśnie dlatego w tym roku stawia przed sobą ambitne zadanie, jakim jest cotygodniowa premiera nowego hitu (co zresztą będziecie mogli śledzić w co nowego na Netlix, czyli naszej na bieżąco aktualizowanej listy nowości w tejże usłudze). I jak w tych warunkach znaleźć czas na skończenie Demon’s Souls, Assassin’s Creed Valhalla, czy innego hitu na PlayStation 5 czy Xboksa Series X?

Już poprzedni rok przyniósł nam mnóstwo świetnych filmów i seriali, o czym pisaliśmy w tekście o najlepszych produkcjach Netflixa w 2020 roku, a ten nadchodzący zamierza przebić go takimi hitami, jak nowy sezon Stranger Things, kolejna część przygód Wiedźmina czy animowana produkcja ze świata Resident Evil.

Siłą rzeczy, nie sposób zmieścić w jednym tekście całego tego dobra, które wyląduje na Netflixie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Postanowiliśmy jednak wybrać te tytuły, które wydały nam się najbardziej intrygujące. Oto nasz wybór tych oryginalnych produkcji Netflixa, które chcemy zobaczyć w 2021 roku.

Resident Evil: Wieczny Mrok

Niedługo na konsolach i pecetach zagości Resident Evil: Village, a tymczasem Netflix zabiera się za te samą markę, ale w inny sposób. Mowa o animowanym serialu, w którym przeniesiemy się do świata zombiaków stworzonego oryginalnie przez Capcom. Już teraz widać, że produkcja będzie czerpała z gier pełnymi garściami – zwłaszcza z ich wcześniejszych odsłon. Spotkamy więc ponownie dwójkę znanych i lubianych postaci, czyli Leona S. Kennedy’ego i Claire Redfield. Wspólnie z nimi pozwiedzamy trochę mrocznych posiadłości i napatrzymy się na mrożące krew w żyłach strzelaniny z zombiakami. No, nieźle, nieźle… Zwłaszcza, że poziom wykonania animacji wygląda naprawdę dobrze, a sceneria ze zwiastuna zapowiada klimat, jak należy.

Wikingowie: Valhalla

Chyba nie przypadkiem tuż po premierze gry Assassin’s Creed Valhalla Netflix zdecydował się na ogłoszenie serialu o tym samym podtytule. Jednak nie chodzi bynajmniej o kolejną ekranizację Ubisoftowych Asasynów. Tym razem mowa o spin-offie kultowego serialu Wikingowie, który rozgrywa się 100 lat po wydarzeniach znanych z głównej serii i mamy w nim zobaczyć między innymi słynnego Wilhelma Zdobywcę. A oprócz tego na sto procent nie zabraknie lubianego przez fanów łupienia, palenia i wywijania toporem . Aż ślinka cieknie na samą myśl!

Locke & Key – Sezon 2

Locke & Key okazał się jednym z ciekawszych seriali 2020 roku. Ta ekranizacja młodzieżowego komiksu o pełnej magii i tajemnic posiadłości jest świetną propozycją na spędzenie ekscytującego wieczoru, nie tylko dla najmłodszych widzów. Dlatego też nie możemy się już doczekać, jakie drzwi tytułowa rodzina Locke’ów otworzy tym razem i do jakiego pokręconego świata dostanie się z ich pomocą. Zwłaszcza, że finał pierwszego sezonu zafundował nam zwrot akcji, którego długo nie zapomnimy.

Narcos: Meksyk – Sezon 3

Lata płyną, a Narcos wciąż są z nami. Dawno już pożegnaliśmy przygody Pablo Escobara, ale seria wcale nie zakończyła się w tamtym momencie. A to za sprawą spin-offu, który zaprowadził nas do Meksyku i zaplótł zupełnie nową intrygę z nieznanymi dotąd narkotykowymi baronami. Teraz z kolei przyszła pora na trzeci już sezon Narcos: Meksyk. Szykujcie więc tequilę i cygara, bo przyda się coś na uspokojenie przy tak wartkiej i pełnej napięcia akcji.

Stranger Things – Sezon 4

Kto by pomyślał, że serial science-fiction z elementami grozy o nastolatkach z lat osiemdziesiątych odniesie taki sukces! A tak się właśnie stało i po widowiskowym sezonie trzecim, przyszła pora na jego kontynuację. Gotowi na jeszcze więcej sowieckich naukowców, potworów z innego wymiaru i balansującej na granicy obłędu Winony Ryder? No, i sami-wiecie-kogo, który ma powrócić, żeby, jak to on, „robić robotę”. Ale o nim ani słowa, na wypadek, gdyby ktoś jeszcze nadrabiał poprzednie sezony. :)

Umbrella Academy – Sezon 3

Jeden z ciekawszych i oryginalniejszych seriali o superbohaterach powraca w trzecim sezonie. I nie ma łatwego zadania, bo sam sobie powiesił poprzeczkę niesamowicie wysoko – w końcu ostatnie odcinki przeniosły nas aż do Dallas lat sześćdziesiątych, gdzie centrum intrygi stanowiło zabójstwo Kennedy’ego. Tym niemniej zbliżający się sezon może przebić ten poprzedni, bo jak pamiętamy (a w każdym razie ci, którzy są na bieżąco z oglądaniem), twórcy nieźle namieszali w całym uniwersum.

To działo się w 2 sezonie Umbrella Academy

Wiedźmin – Sezon 2

Z Geraltem z Rivii ostatnimi czasy, jak w tym starym kawale – strach lodówkę otworzyć, żeby z niej nie wyskoczył. No, ale z drugiej strony też świat nie ma go jeszcze ani trochę dosyć. My też czekamy w napięciu na drugi sezon jego serialowych przygód i chociaż dotychczasowe odcinki nie były może arcydziełami, to skutecznie wzbudziły w nas ciekawość względem dalszego ciągu netfliksowej kontynuacji. Wiemy, że rodzi się ona w bólach, między innymi ze względu na pandemię, ale wierzymy też w to, że te perypetie nie przełożą się na mankamenty tego, co ostatecznie zobaczymy na ekranie. Biały Wilku, niech ci będzie, wyłaź z tej lodówki – raz jeszcze!

Munich

Robert Harris jest znany z trzymających w napięciu książek, które nierzadko zakrawają na absolutne arcydzieła. Starczy wspomnieć, że w ostatnich latach sięgnął po jedną z nich sam Roman Polański (mowa o filmie Oficer i szpieg). Tym razem za ekranizację jego powieści zabrał się Netflix i wybrał ciekawszy z tytułów tego autora, czyli Munich, szpiegowski thriller, który przedstawia kulisy słynnej Konferencji Monachijskiej w przededniu II wojny światowej. Materiał wyjściowy jest świetny, pozostaje mieć nadzieję, że jego wykorzystanie okaże się równie dobre.

Blonde

Filmów z Marilyn Monroe mamy mnóstwo, ale filmów o Marilyn Monroe – już nie. Był, oczywiście, na przykład Mój tydzień z Marilyn, ale jeszcze nie doczekaliśmy się filmu biograficznego równie wielkiego jak ta niezapomniana ikona kultury. Być może Netflixowa Blonde wreszcie będzie takim właśnie dziełem, na które wielu fanów słynnej platynowej blondynki czeka od lat. W każdym razie przed ekipą, a przede wszystkim Aną de Armas wcielającą się w główną rolę, olbrzymie wyzwanie – co nie znaczy, że mieliby mu nie podołać. Trzymamy kciuki!

The Hand of God

Kojarzycie Paolo Sorrentino? To reżyser takich filmów jak Wielkie Piękno czy Młodość, a serialowej publiczności jest znany z realizowanego dla HBO Młodego Papieża. Tytuł nowego filmu Sorrentino ewidentnie nawiązuje do Diego Maradony, tym niemniej Netflix zaprzeczył, aby chodziło o biografię legendarnego futbolisty. Wiadomo natomiast, że akcja przeniesie nas do Neapolu i, słowami reżysera, „to będzie bardzo intymny, osobisty film”. Hm… Tajemnicza ta produkcja, ale przez to chyba tym bardziej ekscytująca.

A na co Wy macie ochotę na Netflixie w 2021 roku?

Liznęliśmy tylko tej masy nowości, która ma wylądować na Netflixie w 2021 roku. Wiadomo, siłą rzeczy to selekcja bardzo subiektywna i jesteśmy przekonani, że Wy mogliście zwrócić uwagę na zupełnie inne z zapowiedzi streamingowego giganta. Podzielcie się z nami swoimi typami w komentarzach! Wtedy wspólnie będzie mogli czekać na najciekawsze tytuły Netflixa nadchodzące w roku 2021.

