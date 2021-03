Dzielenie się kontem na Netflixie ze znajomymi, którzy nie powinni mieć do niego dostępu wkrótce może zostać utrudnione. Wszystko za sprawą nowej funkcjonalności, która jest obecnie testowana - mowa o weryfikacji legalności dostępu do konta.

Dzielenie konta na Netflixie

Liczba aktywnych subskrybentów Netflixa przekroczyła w Polsce 6 milionów (choć to i tak mniej, niż rodzimy Player), a na świecie w ogóle - 200 milionów. Dużo, prawda? Należy do tego doliczyć dodatkowe miliony użytkowników, którzy otrzymują dostęp do konta od znajomych. Nie ma co ukrywać - są to olbrzymie straty dla Netflixa.

Proceder przekazywania danych do logowania wśród znajomych miał miejsce zawsze - jednak do tej pory nie podejmowano żadnych kroków, by go ograniczyć. Trudno więc się dziwić, że Netflix w końcu postanowił to zmienić. Początkiem zmian jest testowanie nowej funkcji sprawdzającej, czy zalogowany użytkownik korzysta z platformy zgodnie z regulaminem i opłaca abonamet.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Jeśli nie mieszkasz z właścicielem tego konta, musisz założyć własne, aby kontynuować oglądanie.

To treść komunikatu, który wyświetla się coraz większej grupie użytkowników. Jeśli oglądający rzeczywiście ma legalny dostęp do konta - może to potwierdzić kodem otrzymanym w mailu lub SMS-ie. Jeśli jednak nie jest w stanie potwierdzić dostępu do konta - pozostaje mu wykupić własną subskrypcję. Cena Netflix w podstawowym planie to wydatek rzędu 34 zł miesięcznie.

Kiedy kontrole polskich użytkowników?

Do tej pory nie pojawiły się doniesienia o weryfikacji kont wśród polskich użytkowników. Netflix potwierdził, że testy nie są pojedynczymi zdarzeniami i są wykonywane na coraz szerszą skalę - na razie jednak tylko w USA. Jeśli jednak kontrole przyniosą zamierzone efekty - możemy się spodziewać, że wkrótce zobaczymy komunikat z prośbą o podanie kodu weryfikacyjnego już w naszym, polskim języku.

Jakie jest Wasze zdanie na temat udostępniania kont znajomym? Pochwalacie, czy raczej potępiacie? Sekcja komentarzy do wyrażenia opinii jest Wasza!

Źródło: cnn.com, twitter.com

