Steam systematycznie testuje nowe rozwiązania. Tym razem puszcza oczko do osób, które mają sporo gier. Będzie można łatwiej i szybciej wyszukać DLC do nich.

DLC dla twoich gier - nowa sekcja na Steam

Nowy eksperyment Steam Labs (laboratoriów Steam) nie jest szczególnie skomplikowany w swoich założeniach. Już sama nazwa nowej zakładki - DLC dla twoich gier - mówi w zasadzie wszystko. Chodzi o miejsce, w którym po zalogowaniu się do sklepu można będzie szybko wyszukać nową zawartość do posiadanych gier.

„Być może przegapiliście lub zapomnieliście o ekscytujących dodatkach do waszych ulubionych gier. Centrum to zostało zaprojektowane, by pomóc wam odkrywać wszystko to, co jest dla was dostępne, i wykorzystać potencjał tych świetnych gier do maksimum. Niezależnie od tego, czy to indywidualne skórki postaci, pakiety zawartości, nowe tryby rozgrywki lub duże rozszerzenia, z pewnością znajdziecie dla siebie coś ciekawego.”

Pomoc graczom czy szukanie dodatkowych pieniędzy?

Nowa sekcja będzie bazowała na preferencjach każdego z graczy. Główne miejsce zajmować będą listy prezentujące ostatnio oraz najczęściej ogrywane produkcje i zestawienia dodatków dla nich. Poza tym przewidziano zakładkę przybliżającą najpopularniejsze (najlepiej sprzedające się) w ujęciu ogólnym dodatki, ale też z ograniczeniem do gier, które ma się w kolekcji.

Możliwe, że zostanie to jeszcze zmienione lub rozbudowane. Mowa bowiem o eksperymencie laboratoriów Steam, są prośby do graczy o zgłaszanie ewentualnych pomysłów.

Argumentacja przedstawiana przez Steam brzmi rozsądnie. Oczywiście nie trafia do wszystkich, a nawet jeśli, to niektórzy widzą tu drugie dno, czyli chęć zwiększenia sprzedaży DLC. I wcale nie byłyby to głupi kierunek, bo nie jest wielką tajemnicą, że przyszło nam grać w czasach, gdzie zdecydowana większość gier jest po premierze rozbudowywana o różnej maści rozszerzenia. Niekiedy aby je zliczyć może zabraknąć palców u rąk. To stwierdzenie, które absolutnie nie jest przesadzone, wpiszcie w wyszukiwarkę Steam np. The Sims 4.

Źródło: steam