Nowy materiał z fragmentami rozgrywki z Lies of P zaostrza i tak mocno rozbudzone apetyty na zabawę z tym tytułem. Sympatycy soulslike mogą zacierać ręce.

Lies of P zapowiada się na bardzo mroczny soulslike

Lies of P to jeden z tych tytułów, którym twórcy zaintrygowali już od pierwszych zapowiedzi. Opowieść zainspirowana znaną historią Pinokia pozwoli poprowadzić bohatera przez zupełnie nowy dla niego, ponury i brutalny świat. Pojawiały się już sugestie, że będzie to propozycja podobna do Bloodborne (co wypada uznawać za komplement, bo produkcja FromSoftware zebrała swojego czasu rewelacyjne noty) i dziś tego typu opinie raczej nie znikną.

Redaktorzy IGN dostali możliwość przyjrzenia się fragmentom Lies of P. Zarejestrowany przez nich materiał wideo pozwala rzucić okiem na kilka minut rozgrywki, w tym lokacje, których wcześniejsze materiały nie przybliżały. Nie zabrakło też wstawek z walk, które będą istotną częścią całości. Tak samo jak przygotowywana przez twórców mechanika kłamstw nadająca podejmowanym decyzjom ogromnego znaczenia i wpływająca na dalszy rozwój wydarzeń oraz samego bohatera.

Lies of P gameplay

Kiedy premiera Lies of P? To nadal zagadka

W Lies of P można będzie zagrać na PC oraz jednej z nowszych konsol, gra zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także do katalogu usługi Game Pass.

Wciąż nie ujawniono dokładnej daty premiery. Twórcy Lies of P podtrzymują, że oddadzą grę w ręce zainteresowanych sympatyków tego typu klimatów w 2023 roku.

Źródło: IGN