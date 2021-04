Wprawdzie 1 kwietnia jest dniem, którym trzeba dość mocno filtrować pojawiające się informacje, ale w przypadku Outriders nie ma mowy o żartach. Gra jak najbardziej poważnie wita się dziś z szerszym gronem graczy.

Outriders już dostępny, także w Xbox Game Pass

Z najnowszą produkcją studia People Can Fly wiązane były spore nadzieje. Premierę przekładano, i to nie raz, ostatnie deklaracje udało się już jednak zrealizować i tym samym Outriders właśnie dziś trafia do sprzedaży. Lista platform docelowych jest tu pokaźna, mowa bowiem o PC, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One i PlayStation 4 oraz Google Stadia.

To jednak nie wszystko. Zgodnie z obietnicami, jakie padły już jakiś czas temu, strzelanka od razu oferowana jest posiadaczom abonamentu Xbox Game Pass lub Xbox Game Pass Ultimate - na konsole Xbox oraz urządzenia mobilne z Androidem za pośrednictwem Xbox Cloud Gaming. To okazja do sprawdzenia rozgrywki przy stosunkowo niewielkim wydatku. Już sam abonament jest tańszy (39,99 zł lub 54,99 zł) niż gra, a dodatkowo nowi użytkownicy mogą skorzystać z promocji, dołączyć do Xbox Game Pass i za pierwszy miesiąc zapłacić tylko 4 zł.

Zainteresowanie Outriders jest naprawdę spore

Jeśli jakim trafem dopiero teraz słyszycie o Outriders to wyjaśnijmy, iż jest to kooperacyjna strzelanka RPG dla 1-3 graczy (chociaż można grać też samemu). Tak przynajmniej grę przedstawiają sami twórcy. Dość dobrze powinni odnaleźć się tu sympatycy klimatów science fiction, bo właśnie na takowe postawiono.

Przed premierą People Can Fly zdecydowało się udostępnić wersję demo (można skorzystać z niej cały czas). Cieszyła się dużym zainteresowaniem i najwyraźniej odbiór był bardzo pozytywny. Wielu graczy szybko sięgnęło po pełną wersję, na Steam odnotowano dziś w szczytowym momencie ponad 110 000 jednocześnie grających w Outriders.

Jaki PC potrzebny do Outriders?

Kwestia wymagań sprzętowych gry Outriders była poruszana już wcześniej. Nie poznaliśmy wtedy jednak ostatniej konfiguracji, tej dedykowanej zainteresowanym zabawą na najwyższych możliwych ustawieniach. Teraz twórcy przedstawili już wszystko.

Źródło: Outriders

Warto zobaczyć również: