It Takes Two – gra zbiera wyśmienite recenzje w mediach

Powiedzmy sobie szczerze – dobrych gier, w których motywem przewodnim jest kooperacja, nie ma za wiele na rynku. Na nasze szczęście ekipa z Hazelight Studios doskonale o tym wie i po sukcesie jaki odniosła ich doskonale przyjęta produkcja A Way Out, znów dostarczyli światu hit, w którym oprócz licznych kłótni ze współgraczem, czeka nas mnóstwo dobrej zabawy. Pierwsze recenzje branżowych mediów również wskazują na to, że It Takes Two to obecnie najlepsza gra kooperacyjna dostępna na rynku. Poniżej możecie zapoznać się z ocenami, jakie wystawili grze recenzenci:

VG 247 – 5/5

VentureBeat – 5/5

GamesRadar – 5/5

Game Rant – 5/5

Game Revolution – 9.5

Game Informer – 9.25

Shacknews – 9

TheGamer – 4.5/5

VGC– 4/5

Wccftech – 8

PC Gamer – 80/100

Eurogamer – Rekomendacja

benchmark.pl - 4,6/5

It Takes Two – gra zbiera również świetne oceny w serwisie OpenCritic i Metacritic

Oceny It Takes Two osiągnęły imponujące 88/100 w serwisie OpenCritic oraz od 86 do 90 w serwisie Metacritic, w zależności od platformy. To deklasuje każdą grę, która została wydana w tym roku. Recenzenci chwalą przede wszystkim oryginalne rozwiązania i mechaniki oraz świetnie napisaną fabułę, którą można określić mianem emocjonalnego rollercostera. Warto również dodać, że gra praktycznie zaskakuje na każdym kroku, a oprawa audiowizualna doskonale wkomponowuje się w klimat gry. Gra jest dostępna na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz PC za pośrednictwem Steam i Origin. Wszyscy gracze, którzy posiadają grę na konsole ostatniej generacji, mogą bezpłatnie uaktualnić grę na PS5 lub Xbox Series X/S. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat najnowszej produkcji Hazelight Studios, to koniecznie przeczytajcie naszą recenzję It Takes Two.

Źródło: OpenCritic, Metacritic, Informacja własna

