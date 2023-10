Marka Lamax wprowadza na polski rynek nową hulajnogę e-Lander SA50. Wśród największych zalet pojazdu wymienia się pojemną baterię i mocny silnik.

Hulajnoga elektryczna e-Lander SA50 osiąga prędkość do 25 km/h (a bez ogranicznika nawet do 35 km/h - przy czym zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie na drodze i pewnych regulacjach prawnych). Akumulator o pojemności 15000 mAh umożliwia pokonywanie długich dystansów - producent mówi o zasięgu do 70 kilometrów.

Akumulator wyposażono w system BMS, który chroni go przed zwarciem lub przeładowaniem. e-Lander SA50 łączy się z prostą w obsłudze aplikacją mobilną Lamax, która pozwala na szybkie zablokowanie pojazdu, sprawdzenie zasięgu i wybór trybu jazdy.

e-Lander SA50 - moc silnika, opony i oświetlenie

Sprzęt posiada mechaniczny hamulec tarczowy, który natychmiast reaguje na naciśnięcie dźwigni. Dzięki silnikowi o mocy 500 W hulajnoga powinna dać sobie radę z wzniesieniami.

W urządzeniu zastosowano 12-calowe opony bezdętkowe z tylnym resorowaniem, które umożliwiają poruszanie się po kostce brukowej i innych nierównościach terenu.

Oświetlenie pojazdu jest doskonale widoczne, a paski boczne LED czynią użytkownika widocznym na drodze nawet w ciemności. To bardzo zwiększa bezpieczeństwo jazdy.

Cena

e-Lander SA50 nie należy do najtańszych hulajnóg - na stronie Lamax widnieje cena około 4600 złotych.

źródło: materiały prasowe