THQ Nordic prezentuje wydanie kolekcjonerskie Alone in the Dark. Wydawca poinformował, że na całym świecie takowych dostępnych będzie jedynie pięć tysięcy.

Alone in the Dark to nowe wydanie kultowego horroru. Tytuł przygotowywany przez Pieces Interactive ze Szwecji ma zadebiutować na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S w polskiej wersji językowej (z napisami) 25 października 2023. Tymczasem twórcy i wydawca THQ Nordic prezentują zawartość edycji kolekcjonerskiej.

Trzeba przyznać, że jest dość ciekawie. Poza grą znajdziemy tu kilka intrygujących przedmiotów, takich jak figurka Mrocznego Człowieka, świecący w ciemności steelbook i upiorna zawieszka na drzwi w kształcie lalki. Jak to wygląda, możecie sprawdzić na poniższym filmiku.

Edycja kolekcjonerska Alone in the Dark

26-centymetrowa figurka Mrocznego Człowieka

gra na PlayStation 5, Xbox Series X lub PC

steelbook

10-centymetrowa figurka Ostadte

cyfrowa zawartość do pobrania (kostiumy Derceto 1992, tryb komentarza reżyserskiego, filtry z dawnych horrorów)

zawieszka na drzwi Do Not Disturb stylizowaną na lalkę

naklejki na ścianę (czy tam na cokolwiek innego)

Do produkcji trafi tylko 5000 sztuk i będą to zestawy numerowane. Poinformowano, że numery 1 do 20 będą dostępne na wyłączność w THQ Nordic Vienna Store, a numery 21 do 4999 pojawią się w sklepie internetowym THQ. Natomiast no. 5000 trafi do Embracer Games Archive. Co więcej, standardowa edycja Alone in the Dark na PC również będzie limitowana do 3500 sztuk na całym świecie.

THQ Nordic Digital Showcase

Więcej o horrorze dowiemy się już za parę dni. Na 11 sierpnia twórcy i wydawca planują transmisję wideo.

źródło: materiały prasowe