Ruszy ci nowe Call of Duty: Black Ops 7? Są wymagania

Norbert Garbarek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje 14 listopada. Twórcy ujawnili pełne wymagania oraz terminy preloadu.

Call of Duty: Black Ops 7 będzie dostępne 14 listopada na Xbox, PlayStation i PC. Twórcy na oficjalnej stronie podkreślają szerokie opcje personalizacji oraz rozwiązania zwiększające płynność rozgrywki. Zapowiadają też, kiedy ruszy pre-load gry. Obejmie on Kampanię w trybie współpracy, Multiplayer i Zombies.

Preload ruszy 10 listopada o godz. 18:00 czasu polskiego. Twórcy rekomendują zainstalowanie najnowszych sterowników.

  • Minimalne wymagania obejmują: Windows 10 64-bit, AMD Ryzen 5 1400 lub Intel Core i5-6600, 8 GB RAM, karty graficzne pokroju Radeon RX 470 albo GeForce GTX 970/1060 lub Intel Arc A580, 3 GB VRAM oraz SSD z 116 GB wolnego miejsca. Do działania potrzebne są internet szerokopasmowy i kompatybilność z DirectX 12.
  • Specyfikacja rekomendowana (ok. 60 FPS przy wysokich ustawieniach): Windows 11 64-bit, Ryzen 5 1600X lub Core i7-6700K, 12 GB RAM, Radeon RX 6600XT lub GeForce RTX 3060 lub Intel Arc B580, 8 GB VRAM oraz SSD 116 GB. Dla konfiguracji Competitive/Ultra 4K wskazano Ryzen 5 5600X lub Core i7-10700K, 16 GB RAM, Radeon RX 9070XT lub GeForce RTX 4080/5070, 16 GB VRAM i SSD 116 GB.

Wymagania CoD7

Twórcy zapowiadają ponad 800 opcji konfiguracji grafiki, sterowania i interfejsu, wbudowane narzędzie Call of Duty PC Benchmark Tool, sub-frame mouse polling oraz wsparcie RGB iCUE. Producent podkreśla obsługę upscalingu AMD FSR 4 i innych rozwiązań generowania klatek. Wskazano sterowniki: AMD 25.9.2, NVIDIA 581.42, Intel 32.0.101.8132.

Jak czytamy na oficjalnym blogu Call of Duty, wymagane są TPM 2.0 i Secure Boot, a gra wspiera wyłącznie procesory Intel/AMD z zestawem instrukcji AVX. Karty Intel Arc wymagają funkcji Resizable Bar. Wsparcie obejmuje także PC-handheldy, w tym ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X, z ulepszoną czytelnością UI, skalowaniem ekranów i natywną obsługą sterowania.

