Luty tego roku przyniósł zaskakującą, acz entuzjastycznie przyjętą nowinę – fanów serii “Władca Pierścieni” czeka powrót do Śródziemia! Uniwersum ma zostać poszerzone o nowe wielkoformatowe produkcje. Elijah Wood – filmowy Frodo – ma jednak wątpliwości co do tego pomysłu.

Elijah Wood o wątpliwościach na temat nowych filmów z serii Władca Pierścieni

W wywiadzie dla magazynu GQ aktor miał okazję wypowiedzieć się na temat planowanych produkcji ze świata “Władcy Pierścieni”. Decyzja o ich powstaniu wywołała w nim falę emocji, wśród których nie zabrakło również obaw o kierunek, w jakim podążą nowe filmy:

Jestem zafascynowany i podekscytowany. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Jestem też zaskoczony – nie wiem dlaczego, bo to oczywiste, że będą kolejne filmy. Wiadomo, że u podstaw tego leży chęć zarobienia kupy pieniędzy. To nie tak, że grupa biznesmenów wpada na pomysł: »Zróbmy naprawdę niesamowitą sztukę«. Ale nie mam tego nikomu za złe, na tym w końcu polega biznes. Wielka sztuka niejednokrotnie powstaje w komercyjnych warunkach. Więc te dwie rzeczy nie wykluczają się wzajemnie.

Elijah Wood odniósł się w tym kontekście do oryginalnej trylogii “Władcy Pierścieni”:

Wyszło to z pasji do tych książek i chęci zobaczenia ich na ekranie. I mam nadzieję, że to jest to, co ostatecznie będzie napędzać kolejne filmy. Liczę, że jest to decydujący czynnik przy zatrudnianiu scenarzysty i reżysera – że odbywa się to z szacunkiem dla twórczości Tolkiena i chęci zgłębiania jej.

Nowe filmy z cyklu Władca Pierścieni – co już wiadomo?

Za nowymi filmami z cyklu “Władca Pierścieni” stoją studia Warner Bros. i New Line Cinema, które nie zdradzają wiele na temat tego, czego można się po nich spodziewać. W oficjalnym oświadczeniu Warner Bros. czytamy:

20 lat temu New Line zdecydowało się na bezprecedensowy krok w nieznane, by przenieść na duży ekran niesamowite historie, bohaterów i świat »Władcy Pierścieni«. W rezultacie powstała przełomowa seria filmów, które z otwartymi ramionami przyjęło kilka pokoleń fanów. Jednak pomimo całego rozmachu i detali pięknie upakowanych w dwóch trylogiach rozległy, złożony i olśniewający świat wymyślony przez J.R.R. Tolkiena pozostaje w znacznej mierze niezbadany przez kino. Możliwość zaproszenia fanów do zagłębienia się w filmowym świecie Śródziemia to zaszczyt i cieszymy się, że możemy w tej przygodzie towarzyszyć Middle-earth Enterprises i Embracer.

Mając na uwadze wszystkie za i przeciw, Elijah Wood ostatecznie wyraził gotowość, aby wnieść swój wkład w nadchodzące produkcje. Zapytany o chęć udziału w ewentualnym reboocie, odpowiedział:

No nie wiem. Ale jeśli pojawią się filmy, w których potencjalnie może zawitać Frodo, jestem gotowy.

Źródło: GQ, Variety