Serwis The Verge przeanalizował dane z mediów społecznościowych, które jasno wskazują, że konserwatywne konta na Twitterze zyskały na popularności wraz z przejęciem platformy przez Elona Muska.

Kilka dni temu świat obiegła informacja, iż Elon Musk kupił Twittera za 44 miliardy dolarów. Obok takiej informacji nikt nie przeszedł obojętnie, w tym sami użytkownicy serwisu.

Liczba obserwujących gwałtownie się zmienia

Portal The Verge, na podstawie statystyk z serwisu Social Blade, zaprezentował dane, które jednoznacznie wskazują na wzrost popularności wpływowych konserwatywnych kont na Twitterze. Zwiększyły one w ciągu dwóch dni liczbę obserwujących mniej więcej 10-krotnie w porównaniu do średniej dziennej liczby w miesiącu poprzedzającym przejęcie.

Tymczasem cierpią na tym popularne liberalne konta, które straciły setki tysięcy obserwujących. Dane, zaprezentowane na serwisie The Verge, pokazują ogromną zmianę liczby obserwujących w dniu, w którym Musk sfinalizował umowę zakupu Twittera:

The Verge, korzystając z danych Social Blade, sporządziło listę 100 wpływowych kont na Twitterze – po 50 z lewicy oraz prawicy politycznej. Każde z nich z minimum 100 000 obserwujących:

Spośród 50 konserwatywnych kont w naszym zestawieniu danych 48 odnotowało niezwykle duże wzrosty liczby obserwujących 25 i 26 kwietnia, podczas gdy tylko dwa konta straciły obserwujących. 26 kwietnia konserwatywne konta w naszym zestawie danych zyskały średnio 17 229 obserwujących. Pojedynczy największy zysk przypadł gubernatorowi Florydy Ronowi DeSantisowi, który zyskał 141.556 zwolenników.

Konta liberalne natomiast 26 kwietnia straciły średnio 6 062 obserwujących. Najbardziej ucierpiało konto wiceprezydent USA – Kamali Harris, której liczba obserwujących spadła o 22 453.

Skąd te zmiany?

Wahania w liczbach obserwujących prawdopodobnie nie są wynikiem zmiany w zarządzie platformą, lecz wydają się być organiczną reakcją na wiadomość o przejęciu Twittera przez Muska. Użytkownicy dołączają lub opuszczają platformę w oczekiwaniu na to, co przyniesie przyszłość.

Źródło: theverge.com, zdjęcie: theverge.com