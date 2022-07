Tesla Cybertruck to wciąż samochód, na którego czekają setki tysięcy klientów, a jego produkcja nawet się nie zaczęła. Choć to ma się wkrótce zmienić, to tempo produkcji nie będzie „astronomiczne”, a Musk już ma pomysł, jaki samochód zbudować następny - Robovan.

Tesla zamówiła urządzenia niezbędne do produkcji Cybertrucka

Konkretnie rzecz ujmując - maszyny, które posłużą do produkcji samego napędu Cybertrucka. Dziennikarze portalu TeslaMag informują, że zgodnie z oczekiwaniami, pierwsze wyprodukowane przez zamówione właśnie urządzenia części do elektrycznego pickupa pojawią się dopiero za ok. rok - w okolicach czerwca 2023 roku.

Wydajność produkcji napędów do Tesli Cybertruck raczej nie napawa optymizmem. Niektórzy klienci będą czekać jeszcze kilka lat na swoje zamówienie.

Aż 750.000 napędów rocznie - tyle ma produkować Tesla w szczytowym momencie. Przy założeniu, że jeden napęd zostanie użyty do produkcji jednego samochodu to naprawdę niezły wynik. Niestety w rzeczywistości nie jest już tak kolorowo.

Dwusilnikowa Tesla Cybertruck wymaga użycia aż dwóch napędów - to oznacza, że z 750.000 samochodów produkowanych rocznie - liczba maleje do 375.000. Nie zapominajmy jednak, że do wyboru będą wersje napędzane trzema lub nawet czterema silnikami.

Jeden z ostatnich prototypów Tesli Cybertruck (Źródło: twitter.com)

Załóżmy jednak na potrzeby obliczeń, że średnio każdy Cybertruck będzie posiadać 2,5 silnika. Przy obecnej liczbie ok. 1 miliona złożonych zamówień na elektrycznego pickupa - okazuje się, że „wyczyszczenie” wszystkich oczekujących zamówień przy stałym tempie produkcji potrwa nawet do 2028 roku. Wiele klientów musi zatem uzbroić się w cierpliwość na kilka lat.

Elon Musk lubi stawiać sobie wysoko poprzeczki, bo już pyta ludzi, czy chcą nowy model Tesli

Wygląda na to, że Musk jest świadomy możliwości fabryk Tesli i szczególnie nie martwi się o to, czy linie produkcyjne „wyrobią” się z produkcją kolejnych modeli. Biorąc pod uwagę, że Cybertruck, już teraz cieszy się ogromną popularnością, a jeszcze nie trafił do sprzedaży - Tesla nie może narzekać na brak klientów.

Tak może wyglądać Tesla Robovan (Źródło: DogeDesigner)

„Może w takim razie wprowadzić nowy model do sprzedaży” - być może pomyślał Musk i postanowił zapytać o zdanie swoich obserwatorów na Twitterze. Pytanie było precyzyjne i dotyczyło konkretnego pojazdu - konfigurowalnego Robovana do przewozu ludzi i towarów.

Ma on być większy od Modelu X i sprawdzić się w roli samochodu na wypady poza dom. Jak można się było spodziewać - użytkownicy wyrazili ogromne zainteresowanie Robovanem. Czy zatem Musk wkrótce pokaże nowy samochód w gamie Tesli? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu.

